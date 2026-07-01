Bolaños ve "teatrillo" en investidura fallida de Moreno y avisa que no permitirá vulneraciones de derechos en Andalucía

1100824.1.260.149.20260701131503 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante el balance del primer año de la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia, en el Palacio de Parcent, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "teatrillo" la investidura fallida del candidato del PP a la reelección en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al tiempo que ha mostrado su preocupación por las negociaciones con Vox. Según ha avanzado, el Gobierno "parará" y no permitirá vulneraciones de derechos humanos y fundamentales en esta comunidad.

Así se ha pronunciado el ministro después de que Juanma Moreno no consiguiera ser investido jefe del Ejecutivo andaluz tras la votación celebrada este martes, al no contar con el apoyo de Vox. Ahora, el Parlamento andaluz volverá a votar en segunda sesión, este jueves a las 19.00 horas, aunque Manuel Gavira, portavoz del partido de Santiago Abascal, advirtió al candidato del PP que deberá firmar la prioridad nacional y frenar la inmigración si quiere gobernar.

En declaraciones a los medios desde la sede del Ministerio, el ministro ha criticado que "la derecha tradicional del PP está absolutamente sometida a la ultraderecha salvaje de Vox", por lo que ha tildado de "teatrillo" la falta de acuerdo entre ambos partidos, que están "fingiendo durante unos días" hasta acabar pactando como ya ocurrió en otras comunidades gobernadas por los 'populares'.

Asimismo, Bolaños ha señalado que la discusión en las negociaciones de PP y Vox para investir a Moreno se ciñen a si "vulneran mucho, poco o regular los derechos humanos en Andalucía" y ha avisado que el Gobierno no permitirá que esto ocurra.

"Todas las vulneraciones de derechos humanos y derechos fundamentales que lleven a cabo los acuerdos de PP y Vox, gobiernos reaccionarios, todas serán paradas de inmediato por el Gobierno de España. Los ciudadanos tienen que saber la garantía de sus derechos somos nosotros, el Gobierno de España", ha declarado.