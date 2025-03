Borrell advierte de que los europeos no solo tienen que rearmarse sino recuperar "la mentalidad del guerrero" perdida

El Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand (d), y el ex Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell (i), interviene durante la entrega del I Premio SEGIB Compromiso Iberoamérica

El Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand (d), y el ex Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell (i), interviene durante la entrega del I Premio SEGIB Compromiso Iberoamérica - Matias Chiofalo - Europa Press

El exministro llama a potenciar la relación de Europa con América Latina

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Exteriores Josep Borrell ha advertido este lunes de que los europeos tardarán tiempo en poder asumir su defensa si finalmente Estados Unidos renuncia al rol protector que ha desempeñado hasta ahora porque han perdido "la mentalidad del guerrero" y por tanto habrá que recuperarla antes.

El que fuera también jefe de la diplomacia europea ha reconocido que ya los ex presidentes estadounidenses Barack Obama y Joe Biden "nos mandaban claro el mensaje de que los europeos teníamos que hacer más por nuestra defensa".

"Pero la verdad es que no les hicimos ningún caso", ha admitido, durante el conversatorio con motivo de la entrega del I Premio Compromiso con Iberoamérica con el que ha sido galardonado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y Europa siguió "disfrutando de los dividendos de la paz".

"Luego cuando empezó la guerra en Ucrania, nos despertamos. Pero una cosa es despertarse y otra cosa es levantarse", ha incidido, subrayando que se ha ayudado a Kiev pero Europa no ha invertido en sus propias capacidades para defenderse.

Finalmente, ha hecho falta que llegara Donald Trump a la Casa Blanca y que dijera "brutalmente, 'se acabó, no cuenten con nosotros'" para que los europeos empiecen "a pensar que teníamos que recuperar el tiempo perdido, ha señalado.

Sin embargo, ha advertido, "el tiempo perdido vamos a tardar mucho en recuperarlo, y eso es bueno que la gente lo sepa", puesto que "sustituir a Estados Unidos, si dejan el frente europeo y nos dejan solos, no es que vaya a costar mucho dinero" sino que también "va a significar un cambio muy profundo en la mentalidad".

A juicio de Borrell, "los europeos no solamente nos hemos desarmado, sino que hemos renunciado a la guerra en nuestro horizonte mental" porque "hemos perdido la mentalidad del guerrero". Aunque esto sea "bueno", teniendo en cuenta los "antecedentes" de Europa, "creo que cuando uno tiene enemigos, tiene que ser capaz de hacerles frente", ha defendido.

"Y por eso ahora las sociedades europeas, y la española en particular, tienen por delante un reto cultural, no solamente económico, no solamente tecnológico, sino también un reto antropológico, el aliar la democracia y la libertad con la capacidad defensiva frente a terceros", ha añadido.

El ministro ha puesto el acento en que la UE no solo invierte menos en defensa que Estados Unidos sino que además cuenta con 27 ejércitos, "algunos de ellos meramente decorativos, para desfiles" y que carecen de la capacidad para dirigir "una guerra en serio" porque carecen de la capacidad de mando y control así como de logística.

POTENCIAR LA RELACIÓN CON AMÉRICA LATINA

En cuanto a la relación de Europa con América Latina, se ha reafirmado en su tesis de que "no hay nada más parecido a un europeo que un latinoamericano" pero, ha lamentado "como nos parecemos tanto, pues no nos hacemos demasiado caso".

Así, ha afeado que se hable siempre de la relación trasatlántica y no se piense en la relación con los países al sur de las Azores y ha lamentado que no se saque "provecho político" al capital que han invertido las empresas europeas, en particular las españolas en la región.

Con todo, ha prevenido de que "hay que tener mucho cuidado con no dar la sensación de que nuestro interés por América Latina está muy condicionado por la capacidad que tiene esta región de suministrar un recurso vital para la civilización digital" como es el litio.

Borrell ha defendido que "todo lo que se haga para reforzar la relación de Europa y de España, en particular, con América Latina, contribuirá mucho a la estabilidad y al progreso del mundo", al tiempo que ha dejado claro que no debe ser una cuestión que se limite solo a la celebración de cumbres, en referencia a la próxima entre la UE y la CELAC en Colombia en noviembre o a la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid en 2026.

"Conviene no perder la costumbre de verse y hablarse, pero eso tiene que ser la tarea de todos los días. La relación no puede hacerse de manera discontinua una vez cada X años, y tiene que haber un interés común", ha esgrimido.

En su opinión, ahora que los europeos "de repente nos encontramos un tanto abandonados" tienen la ocasión de "buscar otra compañía" como la de América Latina, que también va a sufrir "con las consecuencias de la política de Trump".