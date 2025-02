Borrell avisa que la UE debe ser capaz de responder al "neoimperalismo" de EEUU y pide no "achantarse" ante sus amenazas

El ex Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea Josep Borrell, es investido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Pontificia de Comillas, a 12 de febrero de 2025, en Madrid (España).

El ex Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea Josep Borrell, es investido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Pontificia de Comillas, a 12 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

Cree que podría no seguir evitándose una guerra mundial y que está en peligro el orden basado en reglas si gana la ley del más fuerte

El ex Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior Josep Borrell ha avisado de que los Veintisiete deben estar preparados para reaccionar al "neoimperalismo" de Rusia "pero también al de Estados Unidos", a la vez que ha recalcado la importancia de que llegado el momento no se achante ante "las amenazas" de Donald Trump.

Así lo ha asegurado durante una lección doctoral tras haber sido investido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Pontificia Comillas, un acto en el que ha sostenido que el mundo "quiere evitar una dualidad chino-americana" y que no quiere embarcarse en una "nueva Guerra Fría" y que ahí la UE "puede ser ese gran elemento estabilizador".

"Tendríamos que estar preparados para reaccionar a las tendencias neoimperiales de Rusia, pero también de Estados Unidos, y eso hacerlo en consonancia con nuestros valores y con nuestro ordenamiento jurídico interno, que está perfectamente descrito en los tratados", ha defendido el también exministro de Asuntos Exteriores español.

Borrell ha anticipado que en los próximos días "se pondrá a prueba" la capacidad de repuesta de Bruselas, porque se conocerá finalmente si la nueva administración norteamericana pretende resolver los problemas en Ucrania o en Oriente Próximo o si quiere "embarcarnos en una guerra comercial de la que todos saldremos perdiendo".

En este sentido, no se ha atrevido a pronosticar qué respuesta planea tomar la Unión Europea ante Trump, pero sí ha asegurado que no debería achantarse "ante las amenazas del que más grita" y movilizar "los ingentes recursos intelectuales, políticos y económicos que tiene Europa, porque todavía los tiene".

LA UE PODRÍA NO EVITAR MÁS TIEMPO UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL

Borrell ha reivindicado que la Unión Europea se creó con el objetivo de evitar la Tercera Guerra Mundial y que, hasta ahora, ese objetivo se ha cumplido tras 70 años de paz. "Nunca antes la tierras de Europa habían vivido una situación tan pacífica", ha afirmado.

Aprovechando que se encontraba entre los estudiantes de la Universidad Pontificia Comillas, ha espetado que en la Unión Europea de hoy es inimaginable que los estudiantes sean mandados a una trinchera "a matar al que fue su compañero de Erasmus del verano pasado".

Pero pese a que desde la década de 1940 se han evitado los conflictos a nivel mundial, el ex Alto Representante de la Unión Europea ha advertido de que no es seguro que se pueda seguir evitando una Tercera Guerra Mundial si no es capaz de unirse más y comprometerse con un mundo basado en reglas.

Al hilo, ha alertado de que actualmente "el derecho pena por sobrevivir porque impera la ley del más fuerte" y ha advertido una vez más de la importancia de seguir apoyando a Ucrania frente a Rusia. "Si Putin gana, ¿quién será el siguiente? Putin no necesita ganar, basta con no perder, pero Ucrania necesita ganar y no puede ganar sola. Y solo podrá resistir si los europeos le ayudan y si los americanos también lo hacen", ha sostenido.

"Si el mundo no está regido por normas, estará regido por la fuerza", ha insistido, subrayando que "no hay alternativas, una cosa o la otra". Borrell ha lamentado que actualmente "la ley se resquebraja" y "es cada vez menos respetada".

"Nosotros ya no somos los más fuertes y por eso tenemos mucho interés en evitar que el más fuerte nos imponga su ley", ha señalado, tras poner como ejemplo los planes de la Administración de Donald Trump de imponer sanciones al Tribunal Penal Internacional (TPI).

LA UE DEBE PERMANECER UNIDA

Así las cosas, ha esgrimido que ante esta situación, la UE debe permanecer unida. "Cada uno de nosotros, incluso el más grande, el más fuerte, Alemania, 80 millones de habitantes, ¿qué creen ustedes que pesa en un mundo de gigantes?", ha subrayado, con países como China e India que tienen más de 1.000 millones de habitantes, y "en un momento que la transformación tecnológica nos ha colocado en una posición, por lo menos, incómoda".

"¿De dónde puede venir nuestra fuerza más que de la Unión? ¿Cómo puede oírse nuestra voz si somos un coro desafinado, incapaz de hablar, no con la misma voz, pero sí de decir lo mismo?", ha prevenido.

El que fuera ministro ha incidido en que "en Europa hay países pequeños y países que todavía no saben que son pequeños, pero lo son, y lo aprenderán dramáticamente cuando se confronten con la realidad del mundo que viene". "Más vale que aprendamos de la experiencia pasada y juntemos nuestras fuerzas para hacer frente a cualquiera que pretenda construir un orden que no esté basado en reglas", ha zanjado.