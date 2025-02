Borrell cree que Trump está "cediendo todo a cambio de nada" a Rusia para acabar la guerra de Ucrania

Recuerda que Biden tampoco era partidario de que Ucrania entrase a la OTAN

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ex Alto Representante de la Unión Europea Josep Borrell ha asegurado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está "cediendo todo a cambio de nada" a Rusia para acabar pronto la guerra de Ucrania, y ha apuntado que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría tener un incentivo para hacer lo mismo se si se acaba imponiendo su criterio.

"Lo que creo que ha hecho Trump es empezar cediendo todo a cambio de nada, yendo hacia una negociación profundamente desequilibrada en la que no tiene en cuenta al principal interesado, que es Ucrania, y a sus principales aliados, que somos los europeos", ha sostenido, criticando que en una negociación no se pone sobre la mesa todo lo puede dar a cambio.

Así lo asegurado el también exministro una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, reaccionando a la conversación que mantuvieron este miércoles el presidente estadounidense y el ruso, acordando iniciar negociaciones para finalizar la invasión rusa de Ucrania.

Borrell ha advertido de que depende de cómo acabe el acuerdo "puede ser un incentivo para Putin", ya que puede pensar que "si le ha salido una vez, ¿por qué no probarlo otra?". "Siempre se ha dicho que si Putin gana esta guerra, nadie puede estar seguro, en particular los vecinos", ha añadido.

También ha recalcado que lo que el presidente ruso quiere no es "solamente unos cuantos kilómetros cuadrados de terreno" y que, de hecho "no quiere un solo trozo de Ucrania". En su opinión, lo que de verdad desea es "el control político" del país, "desnazificar el régimen, como él dice", y que Ucrania sea como Bielorrusia, un país con un gobierno títere.

BIDEN TAMPOCO APOSTABA POR EL INGRESO DE UCRANIA EN LA OTAN

En otro orden de cosas, y a raíz de que Trump haya considerado improbable la adhesión de Ucrania a la OTAN, Borrell ha recordado que su predecesor, el demócrata Joe Biden, tampoco era partidario de que el país dirigido por Zelenski ingresara en la Alianza Atlántica.

"Algunas cosas no son nuevas. Biden tampoco estaba a favor de que entraran en la OTAN. Vamos a ser realistas. Ha dicho cosas que probablemente ya estaban pensadas, pero no dichas", ha explicado el ex Alto Representante de la UE, remarcando que la administración Biden no tenía ni entusiasmo ni prisa para que Ucrania formarse parte de la OTAN.

En este sentido, ha argumentado todos los Estados miembros de la Alianza Atlántica son conscientes "de lo que significaba que un país en guerra entre en una alianza defensiva", que es que llevaría a los demás miembros de la alianza a "formar parte de la guerra". "Eso no estaba en el plan de nadie, prácticamente nadie", ha concluido.