Borrell reconoce que "no" le sorprendió el ataque de EEUU contra Venezuela pero "sí" la "captura" de Maduro

Archivo - El presidente del Cidob y ex Alto representante de la UE para asuntos exteriores, Josep Borell, en la presentación del Anuario del Cidob 2026. - CIDOB - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex alto representante de la Unión Europea y exministro socialista, Josep Borrell, ha reconocido que "no" le sorprendió el ataque estadounidense del pasado sábado sobre Caracas y alrededores, pero sí cómo terminó éste, con la "captura" del presidente del país, Nicolás Maduro, y su mujer y primera dama, Cilia Flores.

"No me sorprendió el ataque a Venezuela. Las bases militares, los bombardeos, eso estaba en un guión previsible porque Estados Unidos no despliega un tercio de su flota con decenas de miles de efectivos simplemente para hundir cuatro lanchas. Tenían que hacer algo más", ha declarado este jueves en una entrevista en 'La Noche en 24 Horas' de 'TVE', recogida por Europa Press.

Sin embargo, ha admitido que la "toma" del Palacio de Miraflores fue "un golpe de mano tan exitoso desde el punto de vista militar" que no cree que "nadie lo hubiese anticipado": "Eso sí fue una verdadera sorpresa, algo más que una sorpresa".

"LO AVISAN, LO ANTICIPAN Y LO TEORIZAN"

"En lo que respecta a América Latina han hecho lo que decían que podían hacer en cualquier momento: extender su dominio y demostrar su poder; y a continuación, han dicho que eso puede ocurrir igual en Cuba o en cualquier otro sitio", ha explicado, advirtiendo que el "problema" no es América Latina sino "el resto del mundo y en particular nosotros".

En este sentido, ha apuntado que "no deberíamos demostrarnos tan sorprendidos" puesto que lo que hacen desde Estados Unidos "lo avisan, lo anticipan y lo teorizan". Cuestionado entonces sobre qué debe hacer Europa al respecto, Borrell ha apelado, por un lado, a "tomar conciencia de la situación y no refugiarse en una actitud de negación de la realidad" y, por otro lado, a "organizarse para tener capacidades de defensa propia".

"No podemos confiar en que el paraguas protector americano esté siempre abierto, a lo mejor no es ni siquiera un paraguas protector sino que con lo que se plantea en Groenlandia puede ser un agresor (...) y eso querría decir que la OTAN puede romperse desde dentro", ha avisado, lamentando que "a estas alturas" no se haya convocado "todavía" el Consejo Europeo y aludiendo, por ende, a una inexistencia de "unidad".

"El simple hecho de que ya hayan dicho 'queremos negociar con Dinamarca', ya demuestra claramente que la cosa va en serio, y si mañana Trump decidiera izar la bandera americana en la capital de Groenlandia, no sé muy bien qué podríamos hacer los europeos", ha indicado, aseverando que el magnate estadounidense "nunca ha ocultado su intención de debilitar la Unión Europea".

DESCARTA LA CONVOCATORIA ELECTORAL EN VENEZUELA

El exministro socialista también ha celebrado la liberación de los cinco españoles por parte del nuevo Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos, y ha indicado que "forma parte del proceso". "Faltaría más que el régimen madurista siguiera y encima no liberara a los presos políticos, ¿qué clase de operación hubiera sido esta?, forma parte de algo que naturalmente hay que celebrar y aplaudir", ha remarcado.

Preguntado por si considera que ha empezado la "cuenta atrás" para la convocatoria electoral en Venezuela, Borrell ha respondido que "no" puesto que no cree que Trump tenga "interés" en "buscar la legitimidad de los que gobiernan" el país venezolano: "Esto no va de democratizar a Venezuela desgraciadamente, esto va de cómo hago yo para quedarme con el petróleo".

Con todo, ha afirmado que Europa debe "aprender a usar el lenguaje del poder" porque "en el mundo en el que vivimos, el poder blando no basta".