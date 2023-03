Bravo (PP) acusa al Gobierno de rebajar las penas por corrupción en medio del 'caso Mediador' pero no señala a Sánchez

Ante el 'caso Kitchen', dice que hay un proceso judicial y defiende esperar al fallo para ver si hay responsabilidad de Fernández Díaz



MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha acusado este martes al Gobierno de rebajar las penas por corrupción en un momento en que están conociéndose informaciones del llamado 'caso Mediador' sobre posibles "mordidas, drogas y prostitución". Sin embargo, no ha señalado a Pedro Sánchez como responsable al ser preguntado expresamente por las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Ante esas palabras de Ayuso asegurando que "Tito Berni va a hacer caer este Gobierno" y emplazando al jefe del Ejecutivo a demostrar que nunca estuvo en esos negocios, ha indicado que él "no se atreve a decir que el señor Sánchez es responsable mientras no haya una investigación, mientras no haya una comprobación o mientras no haya un procedimiento judicial".

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Bravo ha lamentado que, con la reforma legislativa del Código Penal, España tiene al "único Gobierno" de la UE que ha "rebajado las normas que luchan contra la corrupción" cuando, a su juicio, lo normal sería incrementarlas para que no se produzcan esas conductas.

"Cualquier tipo de corrupción hay que atacarla, hay que proteger a la sociedad y a las instituciones. Pero es sorprendente ver casos repetidos de drogas, mordidas o prostitución que a todos nos dejen un poco fuera de juego de alguna manera", ha apostillado, para pedir que "el que la haga, que la pague".

En este sentido, el dirigente del PP ha recalcado que "lo correcto" es dar explicaciones "a quien corresponda", tanto en el ámbito parlamentario como judicial, de forma que "cada uno responda de sus actos" y se asuman responsabilidades.

Aunque ha dicho que no será él quien haga "responsable de nada" a Sánchez, sí que ha insistido en que se deben dar explicaciones porque no se habla de "una sola persona dentro del PSOE" sino 15 que "utilizaban el Congreso" para sus actividades.

Por eso, ha insistido en que no se puede decir que esto "ya está solucionado" tras la salida del diputado canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Sin embargo, ha criticado que el Gobierno no pida "disculpas ni perdón por nada" y no tengan "ninguna responsabilidad".

'CASO KITCHEN'

Ante los mensajes de la cúpula de Interior entre 2015 y 2019 sobre supuestas maniobras contra Podemos y los independentistas, Bravo ha subrayado que hay una "investigación judicial" con un procedimiento. "Habrá que escuchar pero evidentemente si fuera así, no parece adecuado. Nadie puede decir lo contrario", ha apostillado.

En cuanto a si el PP podría tomar medidas antes contra el exministro Jorge Fernández Díaz, ha indicado que el PP tiene que ver la "responsabilidad" que hay en el ámbito judicial, "si realmente hay responsabilidad o no", por lo que ha apostado por esperar a conocer la sentencia para poder actuar.

Por otra parte, Bravo ha criticado la moción de censura que ha registrado Vox contra el Gobierno porque va a dar una "victoria parlamentaria" a un Sánchez que carece de apoyos en la calle y ha indicado que la solución política sería un adelanto de las elecciones generales para que así los ciudadanos pudieran confirmar si apoyan o no las decisiones que toma el Ejecutivo.

"Feijóo ha dicho que no vamos a votar no. Es al presidente Feijóo al que corresponde tomar la decisión", ha afirmado Bravo, para reprochar de nuevo a los de Santiago Abascal que se dediquen a "desviar el foco" con esta iniciativa en vez de "hablar de la cesta de la compra, las hipotecas o el recibo de la luz".