Bravo (PP) anuncia que el próximo lunes volverá a reunirse con Cuerpo para hablar de un plan frente a los aranceles

Confía en tener en los próximos días una respuesta del Gobierno a las propuestas del PP para que la reunión del día 28 sea "productiva"

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha anunciado que el próximo lunes volverá a reunirse con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para hablar de un plan frente a los aranceles que promueve la administración de Donald Trump. Eso sí, se ha quejado de que el Gobierno siga sin haber dado respuesta al paquete de medidas presentadas por Alberto Núñez Feijóo, pese a que se las envió hace "17 días".

"Nos gustaría, porque han pasado 16 días o 17 días desde que lo mandamos, tener un documento porque nosotros lo hemos mandado, para poder trabajar y que sea una reunión productiva el lunes", ha declarado Bravo en una entrevista en el 'Canal 24 horas' de TVE, que ha recogido Europa Press.

El dirigente del PP --que ha dicho que "siempre" que el Gobierno les han llamado, han "estado allí-- ha indicado que Cuerpo les pidió "tiempo" en la reunión que mantuvieron el 7 de abril porque el Consejo de Ministros que iba a aprobar el decreto sobre aranceles se celebraba al día siguiente.

"Y nos han vuelto a convocar para el lunes que viene para hablar, porque lo que realmente los españoles esperan es que haya un plan, no que la solución sea endeudarse más", ha señalado, para añadir que el PP espera contar con documentación y respuestas del Gobierno antes de ese encuentro para que sea "productivo".

CREE QUE EL GOBIERNO NO HA PRESENTADO REALMENTE UN PLAN

Al ser preguntado donde va a estar la línea del PP para apoyar el plan sobre aranceles del Gobierno, Bravo ha respondido: "En que haya un plan. Es que lo que han presentado son deudas y préstamos, pero nosotros queremos un plan".

En cuanto a si el PP no apoyará la propuesta arancelaria del Gobierno si no se prorroga la vida útil de las nucleares tras criticar la decisión del Consejo de Ministros de activar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), Bravo ha reconocido que las centrales nucleares es un apartado del plan del PP que han remitido al Gobierno.

"La prolongación de la vida útil de las centrales nucleares se votó en el Congreso. Y ¿cuál fue el resultado? Que salió que la mayoría del Congreso está a favor del mantenimiento de las centrales nucleares", ha dicho.

En este punto, ha criticado que, pese a que el Gobierno conocía la postura del PP, aprobó esa decisión sobre Almaraz en el Consejo de Ministros y no les avisó. "No parece que tengas realmente una mano tendida para negociar, más bien parece que has vuelto al peor momento de Sánchez cuando hablaba del muro", ha afirmado, para añadir que el PP confía en que haya una "rectificación" y un "paso atrás" en esa medida.

EL PP NO DESCARTA VOTAR 'NO' AL DECRETO ANTIARANCELES

En este momento, fuentes de la dirección nacional del PP contemplan la posibilidad de votar "no" en el Congreso al decreto aprobado por el Consejo de Ministros si el Ejecutivo mantiene su actitud y no mueve ficha. Aunque aún no hay fecha para esa votación, ese debate de convalidación se podría producir en la segunda semana de mayo.

"Lejos de estar más cerca, nos estamos alejando", han asegurado este jueves a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP, que se han mostrado especialmente críticas con esa decisión del Consejo de Ministros de aprobar este martes el primer trámite para activar el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).

Ampliar la vida útil de las nucleares es un aspecto clave para el PP. De hecho, a primeros de abril el Grupo Popular registró en el Congreso una proposición de ley para extender la vida útil de las centrales nucleares españolas, empezando por Almaraz (Cáceres), y defender así la soberanía energética de España.

Por eso, los 'populares' han criticado que el Consejo de Ministros haya aprobado iniciar el cierre de Almaraz, cuya fecha programada de cierre es otoño de 2027 para su primer reactor y otoño de 2028 para el segundo. En concreto, dio luz verde a la autorización para que ENRESA, la empresa pública encargada de la gestión de residuos y también para desmontar las instalaciones nucleares contrate el "servicio de Ingeniería para el desmantelamiento" de esta central nuclear.