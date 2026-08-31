Bravo (PP) ve una "rendición prácticamente" de Sánchez a la política de Marruecos: "Es la debilidad máxima"

Archivo - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. - DAVID MUDARRA - PP - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Infraestructuras y Vivienda del PP, Juan Bravo, ha asegurado este lunes que hay "prácticamente" una "rendición" del Gobierno a la política de Marruecos y le ha pedido equilibrio, explicar la posición de España y mantener unas relaciones de "mutuo respeto". Además, ha indicado que el hecho de el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sostenga que las relaciones con Rabat son "fantásticas" tras lo ocurrido evidencia "debilidad máxima".

"Es un país vecino pero también hay que decirle dónde estamos nosotros", ha declarado Bravo en sendas entrevistas en Onda Cero y Telecinco, donde ha destacado que "el 10% de media de la energía de Marruecos se la suministra España" y "prácticamente la totalidad del gas licuado".

En este sentido, ha indicado que España y Marruecos tienen que tener "unas relaciones de mutuo respeto" e intentar que todos vayan "a mejor". Sin embargo, ha criticado que Rabat se dedique a "reivindicar" Ceuta y Melilla y no facilite que "haya seguridad" en esas ciudades sino que "intenta de alguna manera o facilita" que "se pueda producir una invasión".

"Yo creo que también le tienes que explicar a Marruecos la negociación diaria, cuál es tu posición, y lo que vemos es que eso el Gobierno evidentemente no lo hace. Hay una rendición prácticamente a la política de Marruecos", ha afirmado, para afear al Ejecutivo que actúe "al revés", dando "las gracias a Marruecos" y pidiendo "explicaciones a sus socios europeos". A su entender, ese comportamiento "parece que no está equilibrado".

El dirigente del PP ha criticado que Sánchez ahora salga diciendo que las relaciones" con Rabat "son fantásticas, cuando ese país "está reivindicando" Ceuta y Melilla y "ha pasado lo que ha pasado". "Es la debilidad máxima", ha enfatizado.

Bravo ha indicado que un "movimiento" de más de 70.000 personas a Ceuta se tiene que "tener controlado" y "saber que están pasando cosas", criticando que el país vecino no haya "estado por la labor de evitar esto" y que no le "incomode". En cualquier caso, ha recalcado que lo que lo que les debe importar "no es tanto lo que haga Marruecos" sino "lo que hace el Gobierno de España".

"REGRESO DE TODOS LOS QUE HAN ENTRADO DE MANERA IRREGULAR"

Bravo ha recalcado que lo importante es "recuperar la normalidad" como reclaman los ceutíes con el "regreso de todos aquellos que han entrado de manera irregular en Ceuta". Además, ha apostado por medidas económicas a corto plazo porque "la ciudad está sufriendo mucho", así como modificaciones legales para que esto que ha pasado "no vuelva a pasar".

"No solamente vale con que la gente retorne, hay que conseguir que no vuelva a pasar", ha resaltado, para señalar que el PP ya presentó en el Congreso en julio, antes de la "invasión", una iniciativa a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo para que la entrada por el mar se considere una violación de la frontera y permita que se produzcan las devoluciones de manera automática.

Bravo también ha defendido reforzar la frontera con más personal y más tecnología como recoge el plan que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó en Ceuta hace un par de semanas.

"NO HAY VOLUNTAD REALMENTE DE BUSCAR UNA SOLUCIÓN"

Tras asegurar que no hay "voluntad realmente de buscar una solución", el vicesecretario del PP ha recriminado al Gobierno estar en el "relato", intentado sacar otros temas como la financiación autonómica o los Presupuestos Generales del Estado para que "la gente se olvide". "Pero lo que ha pasado aquí no se puede olvidar, queda muchísimo trabajo por hacer", ha apostillado.

Bravo ha recordado que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, alertó antes del día 30 de que se estaban produciendo entradas de más de 300 personas diarias pero "nadie le escuchaba" y "el Gobierno no quiso atenderlo". A su entender, hay que garantizar más presencia del Estado en Ceuta.

Después de que Pedro Sánchez haya dicho que hay razones "suficientes" para que el Rey visite Ceuta y que esa visita se hará, Bravo ha recordado que esa visita de Felipe VI tiene que ser refrendada por el Gobierno porque así lo establece la Constitución.