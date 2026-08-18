Bruselas aclara que España aún no ha solicitado formalmente la ayuda financiera de la UE para Ceuta

Archivo - El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner - Peter Kneffel/dpa - Archivo

BRUSELAS, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha aclarado este martes que aún no ha recibido por parte del Gobierno español la solicitud formal para activar la ayuda financiera de urgencia destinada a gestionar la crisis migratoria en Ceuta, detallando que, por el momento, solo existen "contactos informales" a la espera de que Madrid formalice su petición.

Así lo ha detallado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, al ser preguntado por unas declaraciones de la ministra española de Migraciones, Elma Saiz, sobre que había solicitado a la UE financiación del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para financiar la acogida y la asistencia de migrantes que continúan en Ceuta.

"Estamos trabajando con las autoridades españolas en esto. Hay contactos informales en curso sobre cómo podría plantearse, pero España tiene que presentar una solicitud oficial (...) estamos esperando efectivamente la solicitud de las autoridades españolas", ha añadido sobre la posible financiación comunitaria a la gestión de la crisis migratoria.

Tras reiterar que Bruselas mantiene por ahora solo "contactos informales" sobre esos fondos, ha asegurado que apenas haya una "solicitud formal" se priorizará la evaluación de las necesidades financieras "para poder ser muy rápidos" y dar a España el dinero cuando antes.

Lammert también ha reiterado el ofrecimiento del Ejecutivo comunitario de desplegar los recursos de las agencias europeas Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) "en la máxima medida posible" como recordó este lunes el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Nuestra oferta sigue en pie para ayudar más. Corresponde entonces, por supuesto, a la parte española decidir si lo solicita en caso de necesidad. Esto es lo que puedo decir en este momento", ha concluido.

Las declaraciones de la Comisión Europea tienen lugar después de que este martes la ministra Elma Saiz haya afirmado en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press que se ha pedido a la Unión Europea financiación y se haya mostrado "optimista" con que el bloque comunitario dé una respuesta positiva.

INFORME A LOS ESTADOS MIEMBROS

El portavoz comunitario ha avanzado asimismo que la Comisión Europea compartirá con el resto de Estados miembro los datos y las conclusiones recabadas durante la misión de investigación que los servicios técnicos del Ejecutivo comunitario llevaron a cabo en Ceuta la pasada semana.

Durante dicha visita técnica, ha detallado Lammert, los enviados de Bruselas se reunieron con representantes del Gobierno central, la administración local y otros actores sobre el terreno para recabar información de primera mano sobre las necesidades actuales de la ciudad autónoma, especialmente tras constatar que aún permanecen allí "varios miles" de personas en situación irregular, entre ellos un volumen elevado de menores no acompañados.

En este sentido, ha recalcado que el comisario de Interior, Magnus Brunner, se encuentra en contacto constante con las autoridades de todos los socios comunitarios para trasladar la información de Ceuta, incluido Italia, que aplica controles a los viajeros procedentes de España hasta que "disminuyan los riesgos" en Ceuta.

Entre el trabajo realizado por la Comisión, el portavoz ha destacado la lucha contra las redes criminales que difunden desinformación con el cierre de "varias cuentas vinculadas al tráfico de personas".