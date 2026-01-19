Bruselas ofrece apoyo logístico a España tras el "terrible accidente" en Adamuz

Archivo - La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, atiende a los medios de comunicación, en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, a 23 de mayo de 2025, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha ofrecido a España la ayuda del centro de emergencias de la Unión Europea "si así se solicita", y ha detallado que ya está en contacto con las autoridades españolas tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) en el que han muerto al menos 39 personas y han resultado heridas otras 152.

"Mi agradecimiento a los equipos de respuesta civiles y militares que han actuado con tanta rapidez. Nuestro centro de emergencias está en contacto con las autoridades de España, listo a brindar ayuda europea si así se solicita", ha anunciado en un mensaje en redes sociales, que ha recogido Europa Press.

Lahbib también ha expresado su "más sentido pésame y empatía" hacia las víctimas "del terrible accidente ferroviario" ocurrido en la provincia de Córdoba, y también se ha acordado de sus familias.

El Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE) es el núcleo operativo del Mecanismo de Protección Civil de la UE, que hace un seguimiento permanente de cuanto sucede en el mundo entero y coordina las labores de respuesta de la UE en caso de catástrofe.

En este sentido, si así lo solicita, España puede activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil, el instrumento con el que la UE coordina el envío de ayuda de emergencia a un Estado miembro que se ve desbordado por una catástrofe natural o incidente.

El mecanismo incluye una Reserva Europea de Protección Civil, una reserva común voluntaria de activos previamente asignados por los Estados miembros para su despliegue inmediato dentro o fuera de la UE.

Al menos 39 personas han muerto y otras 152 han resultado heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad registrado en Adamuz (Córdoba) sobre las 19.45 horas de este domingo, y el posterior choque de otro tren que circulaba en sentido contrario por la vía contigua, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias.