Bruselas reclama a España más medidas contra la corrupción de alto nivel y endurecer normas contra conflictos de interés

Archivo - Bandera de la Unión Europea en la sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

Insiste en el daño al sistema judicial por las críticas de Gobierno y Parlamento a jueces y sentencias

Insta a concluir la reforma aún pendiente del sistema de elección del CGPJ

BRUSELAS, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha reclamado este viernes a España más medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción de alto nivel y endurecer las normas sobre conflictos de interés de altos cargos a la luz de los avances "limitados" de las reformas emprendidas hasta ahora; unas recomendaciones que Bruselas publica en su informe anual sobre el Estado de derecho en los Veintisiete pero que no son vinculantes para los gobiernos.

En el capítulo dedicado a España, los servicios comunitarios constata "algunos avances" para reducir los tiempos de las largas investigaciones y procesos de los casos de corrupción de alto nivel, incluido el aumento de platillas y reformas legislativas, pero a ojos de Bruselas son necesarias más medidas porque "persisten los desafíos" y también la tramitación de estas reformas está siendo lenta.

Así las cosas, el Ejecutivo comunitario "recomienda a España que impulse el proceso legislativo para revisar el Código Procesal Penal con el fin de fortalecer el marco para las investigaciones y los enjuiciamientos por casos de corrupción de alto nivel, con miras a reducir las demoras".

Tampoco considera que se haya avanzado suficiente en el fortalecimiento de las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de altos cargos ejecutivos, un campo en el que la Comisión de Ursula von der Leyen ve pasos "limitados" y lamenta que, pese a iniciativas como el Plan Estatal de Anticorrupción, la "aplicación práctica de la normativa vigente no ha mejorado".

Por ello, Bruselas recomienda a España impulsar el proceso legislativo para reforzar la normativa sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de las personas con altas funciones ejecutivas y "garantizar la independencia y la eficacia de las facultades de detección y sanción del organismo supervisor competente".

CRÍTICAS DE POLÍTICOS QUE DAÑAN LA CONFIANZA EN LOS JUECES

De nuevo en el informe de este año, como ocurrió en las dos ediciones anteriores, la Comisión se hace eco de la "preocupación" entre jueces y profesionales del derecho por las "declaraciones públicas de políticos", incluido el Gobierno, que critican las decisiones judiciales.

"Miembros del poder judicial, incluyendo el Tribunal Supremo, el CGPJ, las asociaciones de jueces, así como el Tribunal Constitucional, siguen señalando que las declaraciones contra jueces individuales contribuyen a la erosión de la confianza pública en el poder judicial", recoge el documento publicado este viernes por Bruselas.

También toman nota de las informaciones remitidas por el Tribunal Supremo respecto a acusaciones de "lawfare" (guerra judicial, en inglés) y críticas personales dirigidas contra sus magistrados, "especialmente tras recientes sentencias de gran repercusión".

En este contexto, los servicios comunitarios avisan de que de acuerdo a los estándares europeos la "crítica" es parte del debate normal democrático, pero que "los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar las críticas que socaven la independencia o la confianza pública en el poder judicial".

"Asimismo, todos los órganos del Estado, tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial, deben aplicar el respeto mutuo para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones constitucionales y proteger la confianza que el público en general deposita en ellas", concluye el informe sobre esta situación.

REFORMAS AÚN PENDIENTES PARA EL CGPJ Y FISCALÍA GENERAL

La evaluación que el Ejecutivo comunitario realiza sobre la situación democrática en España advierte también al Gobierno de que sigue pendiente la reforma sobre el sistema de elección de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y pide al Gobierno de Pedro Sánchez que "impulse el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de los magistrados" del CGPJ a los estándares europeos, incluidas las orientaciones de la Comisión de Venecia que abogan por que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales.

Al respecto, los servicios comunitarios toman nota de que ha habido "algunos avances" dado que el órgano de gobierno de los jueves recibió orientaciones específicas de la Comisión de Venecia, pero apuntan también que "no se ha alcanzado un consenso" que permita finalizar el proceso e insiste en que "queda por adoptar una reforma", en referencia al acuerdo logrado entre PSOE y PP con la mediación de Bruselas hace dos años para desbloquear la situación.

El examen de Bruselas a España también se hace eco de los "avances significativos" en el fortalecimiento del estatuto de la Fiscalía General por el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que deja las investigaciones penales a fiscales y amplía a cinco años el mandato del fiscal general para desvincularlo del Gobierno.

Con todo, Bruselas apunta que la reforma sigue su tramitación parlamentaria y no ha sido aprobada aún y por ello "recomienda a España que continúe sus esfuerzos para fortalecer el Estatuto de la Fiscalía General, en particular en lo que respecta a la separación de sus mandatos".

Otras de las mejoras que reclama la Comisión en el caso de España tienen que ver con avanzar con la ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés aún pendiente de aprobación parlamentaria, porque ve "avances limitados" en el control de los 'lobby' y reclama un "registro público obligatorio de lobistas".

Sí ve avances "significativos" en el fortalecimiento del acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, y pide completar esos esfuerzos con la adopción de esa ley y la de Administración Abierta, "teniendo en cuenta las normas europeas sobre acceso a los documentos oficiales".