Bruselas "respeta y acata" el aval del TJUE a la ley de amnistía

Archivo - El Comisario Europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea "respeta y acata" las dos sentencias con las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el jueves que la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) española no choca con el Derecho comunitario, después de que el abogado del Ejecutivo comunitario cuestionara durante la vista celebrada hace un año en Luxemburgo que la norma respondiera a un objetivo de interés general.

"La Comisión siempre respeta y acata las resoluciones del Tribunal de Justicia, por lo que tomamos nota atentamente de todas sus sentencias, incluidas las relativas a la Ley de Amnistía", ha indicado el comisario de Justicia, Michael McGrath, en una rueda de prensa en Bruselas para analizar la situación del Estado de derecho en los Veintisiete.

Así, el comisario ha recordado que aún quedan otras dos cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía pendientes de resolución ante el TJUE, pero ha añadido que corresponde a los tribunales nacionales que remitieron las consultas ejecutar las decisiones del Alto Tribunal europeo.

En todo caso, McGrath ha indicado que desde el Ejecutivo comunitario "seguirán de cerca" la evolución de los casos y ha evitado así valorar el fondo de las decisiones tomadas por la Gran Sala del TJUE, formada por quince jueces, que dictó el jueves las primeras sentencias sobre la norma de perdón diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

EL TJUE NO VE CHOQUE CON EL DERECHO DE LA UE NI QUE AFECTE A FONDOS EUROPEOS

En concreto, las dos sentencias del TJUE responden, la primera, al Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el 'procés' y, la segunda, a la Audiencia Nacional sobre el delito de terrorismo por el que investigó a los Comités de Defensa de la República (CDR).

La Justicia europea recuerda que la aprobación y la aplicación de una ley de amnistía son "competencia de los Estados miembro", por lo que el control por parte del TJUE se limita a identificar problemas de tutela judicial que presenten carácter sistémico y a verificar el respeto de las normas comunitarias, como por ejemplo la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo y el procedimiento prejudicial.

Según los fallos leídos en Luxemburgo por el presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, el TJUE concluye que el Derecho de la Unión "no se opone" a la ley de amnistía y apunta que la norma tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación.