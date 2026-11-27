(I-D) El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal; el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez; el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y la candi - Alberto Ortega - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)

Los bulos, la "banda de guarros", el "calladita", la mili y las pizzas cojonudas son algunas de las principales 'perlas' del debate que han protagonizado este jueves los cuatro principales candidatos nacionales a la Presidencia del Gobierno.

A tres días de las elecciones, los cuatro candidatos a la Presidencia han mantenido un tenso debate en el que se han cruzado varios reproches y se han enzarzado en cuestiones relacionadas con la corrupción, la inmigración, la catástrofe de la dana o la situación económica, entre otros.

A VUELTAS CON LOS BULOS

Una de las palabras que más se han echado en cara, singularmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox, Santiago Abascal, han sido los "bulos" a propósito del problema de la vivienda y la inmigración.

Y ambos han sido también protagonistas de algunos otros momentos más comentados del debate, como cuando Abascal se ha referido como "banda de guarros" a las personas que acompañaron en su día a Pedro Sánchez en su gira por España para recopilar apoyos para las primarias de 2017, en referencia a José Luis Ábalos y Koldo García, ambos en prisión, y Santos Cerdán, imputado pero en libertad condicional.

El presidente de Vox no ha desaprovechado cada oportunidad que tenía para cargar contra Sánchez, como ha ocurrido cuando el presidente se ha conjurado para acabar con los fondos buitre, momento que Abascal ha estado rápido y le ha replicado que el "único buitre" lo tenía a su izquierda.

Este ataque ha llevado enseguida a la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, a salir en defensa del presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, quien ha pedido a Abascal que se dejara de insultos. "Los insultos para los realities", le ha soltado.

En otro momento, Núñez Feijóo ha usado la pizzería favorita de Sánchez para poner en evidencia el aumento de los precios en España. Según ha explicado, los precios del restaurante donde el líder del PSOE tomaba pizzas "cojonudas" en la oposición se han incrementado un 45% desde que está en Moncloa.

LA POLÉMICA DEL "CALLADITA"

Pero, sin lugar a dudas, el momento que dará más que hablar en los próximos días será el "calladita" con el que el líder del PP ha tratado de frenar a Colau cuando ha salido a escena la catástrofe de la dana de 2024.

Feijóo ha cargado contra la gestión del Ejecutivo central en la dana dirigiéndose a Colau, a la que le ha dicho que en ese tiempo ella estuvo "calladita", lo que ha provocado que el presidente del Gobierno tachara ese comentario de "machista". Ante el revuelo, Feijóo se ha referido a la salida del debate a esa polémica subrayando que si esa palabra había molestado a alguien, la retiraba. Eso sí, se ha quejado del "teatrillo".

Por último, en el bloque de política internacional, Sánchez ha querido ridiculizar el patriotismo de Feijóo y Abascal presumiendo de que, de los tres, él fue el único que hizo el servicio militar en España. Al poco, desde el PSOE han difundido una foto de su jura de bandera de la que se ha hecho eco de inmediato el exministro Óscar Puente en redes sociales.