Bustinduy afirma que Venezuela "da la imagen del mundo que traen las fuerzas reaccionarias"

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado este sábado que Venezuela "hoy da la imagen del mundo que traen las fuerzas reaccionarias", en alusión al ataque militar de Estados Unidos contra la República Bolivariana.

"Venezuela hoy da la imagen del mundo que traen las fuerzas reaccionarias: agresiones militares ilegales, la razón de la fuerza bruta, el capricho imperial como norma. Un mundo de siervos en el que nadie esté a salvo", ha destacado el ministro en un mensaje en 'Bluesky'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la "desescalada" en Venezuela después de la operación militar llevada a cabo en las últimas horas por Estados Unidos durante la que ha sido capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha defendido la necesidad de respetar el Derecho Internacional.

"Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad", ha reclamado Sánchez en un mensaje en la red social X. "Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas", ha defendido, en línea con el comunicado publicado previamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En el mismo, se ha trasladado que "España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis" en Venezuela, al tiempo que se ha recordado que el Gobierno no reconoció los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que la oposición reivindicó que ganó su candidato Edmundo González y al que algunos gobiernos, aunque no el español, consideran "presidente electo".

Precisamente, con este último, quien abandonó Venezuela ante su inminente arresto en septiembre de 2024 con ayuda de España y ha recibido asilo político aquí, ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, según han informado fuentes de su departamento, sin dar más detalles sobre el contenido de la conversación.