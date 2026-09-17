Bustinduy defiende que Sumar hace las cosas bien para elegir candidato y reitera que él será solo un "militante más"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha mostrado convencido de que los partidos de Sumar hace las cosas "bien" al no caer en el "ruido" ni en acelerarse a la hora de elegir al candidato a las elecciones generales de 2027.

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha afirmado que su papel se limitará a ser un "militante más" y un "jugador de equipo" en el proyecto que levantan Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid, "partiéndose la cara" hasta el último minuto en su gestión en el Ministerio.

Todo ello después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no haya descartado la posibilidad de ser candidato de Sumar a las próximas elecciones generales de 2027, recalcando que jugará el papel que sus compañeros decidan.

Bajo el análisis del titular de Derechos Sociales, las organizaciones políticas de izquierda están actuando con "mucha responsabilidad" y "haciendo las cosas bien", que es lo contrario de "armar mucho ruido", "acelerarse" o "correr mucho". "La izquierda va a estar a la altura y yo espero que con un bagaje para defender la acción de Gobierno", ha insistido.

Cuestionado sobre si el socio minoritario del Ejecutivo llega tarde a la hora de escoger a su referente electoral, Bustinduy ha ironizado que "en ocasiones a la prudencia le llaman lentitud", insistiendo en que las organizaciones políticas están actuando correctamente.

QUEDA "MUCHO PARTIDO POR JUGAR"

Además, ha confrontado que aunque algunos están "intentando dar por finiquitada" la legislatura, queda "mucho partido por jugar" como es el caso de los nuevos Presupuestos Generales, en los que Sumar quiere introducir una prestación universal por crianza. Es más, ha augurado que este mandato no va a acabar sin aplicar medidas de intervención del mercado de la vivienda.

En cuanto a la situación en Ceuta, Bustinduy ha defendido la necesidad de trasladar a la Península a los migrantes en situación de vulnerabilidad, en especial los menores, y ha criticado que el PP ponga trabas a esa reubicación.

Por otro lado, ha desgranado que el Gobierno está tratando de poner todos los recursos para acoger a estas personas, pero ha criticado que hay quien está tratando de demorar que Ceuta recupere la normalidad con intención de sacar "rédito político".

También ha lamentado de está viendo "falta de colaboración" por parte de administraciones tras la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar el campamento de acogida en el Puerto de Ceuta.