Bustinduy denuncia la "miseria moral" de Abascal al intentar sacar rédito de la crisis migratoria en El Hierro

1132184.1.260.149.20261109123018 El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios de comunicación, a 23 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha denunciado la "profunda miseria moral" que muestra el líder de Vox, Santiago Abascal, a raíz de la llegada de miles de migrantes en cayucos a la isla canaria de El Hierro.

Todo ello después de que el presidente de Vox haya calificado esta crisis de "otra invasión" y haya acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ejecutivo canario de querer "repartir rápido" por toda España a los migrantes llegados a la isla.

En rueda de prensa este lunes para presentar las líneas maestras de la candidatura que lidera Ada Colau a las elecciones generales del 29N, ha mostrado su pesar por una "nueva tragedia" migratoria que ha costado muchas vidas, que remueve y duele con independencia de lo que uno piense.

"¿Cómo puede ser posible vivir en un mundo en el que se siguen acumulando las muertes de la gente más vulnerable?", se ha cuestionado Bustinduy para expresar luego su "repulsa absoluta hacia quien cada vez que hay una tragedia solo piensa en cómo obtener rédito político y en mostrar una profunda miseria moral".

"Esa forma de servir a tu país es que cada vez que hay una situación difícil en lo que pienses es en cómo sacar rédito y cómo hacer daño", ha insistido el ministro para denunciar que lo "único que busca" Vox cada vez que el país atraviesa una situación difícil "es azuzar el odio, la división y sacar tajada".

De hecho, ha criticado que su actitud es de "ser mala gente" mientras que la mayoría de la gente, sea de izquierdas y derechas, espera de sus representantes políticos que "arrimen el hombro" y "no gente que lo que busque es cómo aprovecharse del mal ajeno".