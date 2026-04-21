Bustinduy dice que la negociación sobre el decreto de vivienda sigue abierta y buscarán votos por "tierra, mar y aire"

1080267.1.260.149.20260421184234 El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviene durante la sesión de control al Gobierno, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado que la negociación para recabar apoyos necesarios para convalidar en el Congreso el decreto de vivienda estará abierta hasta el "último minuto" por "tierra, mar y aire", alertando a su vez a la derecha del "alto coste" político que sufrirán si tumban la prórroga de alquileres.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, Bustinduy ha enfatizado que la negociación con los grupos no ha terminado y que la encabezan sobre todos los "inquilinos", a los que insta a solicitar la prórroga que está en vigor y movilizarse para que presionen a los partidos con el objetivo de que garanticen la continuidad de la medida.

"Son 2,6 millones de personas para las que supondrá un alivio esencial, que podrán ahorrarse hasta 2.000 euros por hogar. Y que además es gente que vota a todos los partidos. Hemos conocido una encuesta que no solo dice que 3 de cada 4 españoles apoya la prórroga, sino que también el 65% de los votantes del PP la apoya. ¿Cómo va a explicar la derecha española a sus votantes que voten contra una medida que lo único que hace es garantizar el derecho de la gente a quedarse en su casa?", ha enfatizado.

De hecho, ha insistido en que augura un "altísimo coste político a quien no apoya esta medida" y ha resaltado que la "fuerza" que tiene el Gobierno es que esta prórroga es lo que quiere la gente, por lo que llama a los inquilinos a la movilización y a que "presionen a sus representantes para que defiendan sus intereses".

Respecto a la situación con Junts, que la semana pasada afirmó que suspendía relaciones con Sumar hasta que no hubiera disculpas por las críticas de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz que les llamó racistas y clasistas, el ministro ha rebajado la tensión al incidir que antes de votaciones importantes es normal que se produzca "ruido" y "suban los decibelios".

No obstante, se ha mostrado confiado en que podrán sacar adelante el decreto d vivienda, al prometer que "la negociación va a estar abierta hasta el último minuto por tierra, mar y aire". "Haremos lo que haga falta para pelear por los derechos de los inquilinos", ha declarado Bustinduy para advertir al PP que "no ha calibrado el clamor social por la vivienda que hay en el país".