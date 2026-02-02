Bustinduy pide la dimisión de la concejala del PP que insultó a Sánchez y lamenta la "degeneración de la política"

El minsitro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado la dimisión de la concejala del PP de Vallanca (Valencia) Belén Navarro tras los insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin del PSOE celebrado este domingo en Teruel, y ha lamentado la "degeneración de la política" que, a su juicio, refleja este tipo de comportamientos.

Bustinduy se ha pronunciado en 'TVE' después de que la edil 'popular' pidiera disculpas por lo ocurrido, reconociendo que "la crítica política es legítima; el insulto, no". En este contexto, el ministro se ha preguntado "qué le han enseñado a esta gente en su casa" y ha subrayado que este tipo de actitudes no responden a un enfrentamiento entre izquierda y derecha, sino a una deriva más amplia del debate público.

"Antes había debates; ahora se dedica más tiempo y más focos a la voz más altisonante y más faltona", ha señalado, al tiempo que ha criticado un estilo político que, a su juicio, se ve amparado y legitimado por referentes internacionales, como el expresidente estadounidense Donald Trump, o por políticos que mantienen su puesto después de haber insultado al presidente del Ejecutivo en sede parlamentaria --en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su "me gusta la fruta" a Sánchez--.

En este sentido, Bustinduy ha defendido que "en política se puede ser durísimo", pero ha recalcado que "quien mejor lo hace no es el que grita", apostando por el razonamiento, la argumentación y la defensa de principios como base de la acción política.

Las declaraciones del ministro se suman a las respuestas de distintos miembros del Gobierno, entre ellos, la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, que calificó de "bochornoso" acudir a un mitin de otro partido para insultar al presidente del Gobierno y advirtió de que, si el PP no frena estas conductas, "es porque las ampara".

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se preguntó "si de verdad una concejala del PP se ha ido a insultar a un mitin del PSOE", mientras que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, criticó el uso del "insulto soez y la mayor descalificación" por parte de un cargo público.

LISTA ÚNICA DE LA IZQUIERDA

Por otro lado, Bustinduy, como miembro del partido Sumar, se ha mostrado partidario de una lista única de la izquierda --situada a la izquierda del PSOE--, aunque ha evitado posicionarse sobre quién debería liderarla. "No es un fin en sí mismo, sino un medio para construir un proyecto capaz de hacer frente a los desafíos democráticos", ha señalado, al tiempo que se descartaba como posible líder de esa hipotética coalición.

Preguntado por el papel del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el ministro ha destacado su capacidad comunicativa y lo ha definido como "un parlamentario extraordinario", aunque ha insistido en que la decisión sobre posibles liderazgos corresponde a los partidos y a las organizaciones políticas.