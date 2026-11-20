El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios durante un acto de campaña, a 19 de noviembre de 2026, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Pablo Bustinduy, ha afirmado que la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no salió bien en el debate 'cara a cara' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que la prueba de ello es el afán de explicarla a posteriori.

"Hoy leía en X que cuando tienes que explicar una estrategia a posteriori es como cuando tienes que explicar un chiste... es que no ha salido bien", ha ironizado en declaraciones a 'La Séptima', recogidas por Europa Press, sobre su valoración del desempeño del líder del PSOE.

En su opinión, es necesario confrontar con la derecha aunque se dedique a lanzar "bulos y mentiras" para añadir que el debate dejó claro que había ausencias de las dos fuerzas que van a decidir el futuro de la gobernabilidad del país, en alusión a Frente Amplio y Vox.

Bustinduy ha defendido que en el bloque progresista faltó la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, que representa al "partido de la vivienda" y conecta con la principal preocupación ahora de los españoles.

El ministro ha avisado a Feijóo, que ahora se proclama "vencedor" del debate, que tenga cuidado y no cante aún victoria al recordarle que en los comicios de 2023 se le "heló la sonrisa" cuando ya estaba "repartiendo ministerios" al ver que al final hubo mayoría progresista.