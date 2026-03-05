Cae una organización que captaba a mujeres vulnerables en Ucrania para obtener 4,7 millones en apuestas online

Archivo - Un agente de Policía Nacional en las inmediaciones de la embajada de Ucrania - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha dado por desarticulada una organización criminal que captó al menos a 55 mujeres vulnerables procedentes de Ucrania, aprovechando el contexto del conflicto bélico por la invasión de Rusia, para posteriormente usurpar su identidad y conseguir 4,7 millones de euros en beneficios a través de estafas en plataformas de apuestas online.

En una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas (Madrid) junto a la Dirección General de Ordenación del Juego, la Policía de Ucrania, Europol e Interpol, los mandos policiales han explicado que la operación se saldó con doce detenidos en Alicante (8) y en Valencia (4), de los que seis han ingresado en prisión provisional.

La investigación, iniciada en octubre de 2023, ha esclarecido 240 denuncias por usurpación de identidad y ha acreditado que al menos 55 mujeres vulnerables procedentes de Ucrania fueron obligadas, una vez que estaban en España, a abrir en su nombre cuentas bancarias que usaban para mover los beneficios ilícitos.

El entramado había desarrollado también un "sofisticado sistema de fraude informático mediante 'bots", según ha expuesto la Policía Nacional, para utilizar identidades usurpadas a más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades distintas. De esta forma, realizaban miles de apuestas simultáneas, a cuotas bajas, en plataformas de apuestas online.

