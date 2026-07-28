1107322.1.260.149.20260728092427 Cae una red que blanqueó más de cuatro millones de euros procedentes de estafas enviando el dinero a Nigeria - GUARDIA CIVIL

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas, tanto en España como en otros países, que mandaba el origen ilícito del dinero a Nigeria. Los investigadores han acreditado que la red realizó más de 9.200 envíos por un importe superior a cuatro millones de euros.

La operación se ha saldado con la detención de 20 personas y la investigación de otras 11 como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal. Hasta el momento, la investigación ha permitido identificar a más de 200 víctimas repartidas por distintas provincias españolas, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Durante los registros se intervinieron documentos de identidad y pasaportes falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas, documentación bancaria y abundante documentación relacionada con la actividad de blanqueo de capitales. Asimismo, los investigadores localizaron más de 400 documentos utilizados para realizar los envíos de dinero.

La investigación comenzó tras detectarse en Miranda de Ebro (Burgos) varios envíos de dinero vinculados a delitos de estafa. Las primeras pesquisas permitieron comprobar que gran parte de esos fondos eran enviados desde distintos municipios de Vizcaya con destino a Nigeria, "lo que permitió descubrir la existencia de una organización perfectamente estructurada para ocultar el origen ilícito del dinero", tal y como ha explicado el Instituto Armado.

DIVIDÍAN EL DINERO EN PEQUEÑOS IMPORTES

Los investigadores han acreditado que la organización realizó más de 9.200 envíos de dinero por un importe superior a cuatro millones de euros, procedentes de distintas modalidades de fraude, como el fraude del CEO, el 'man in the middle', el conocido como "familiar en apuros" y otras estafas cometidas a través de Internet.

Para evitar los controles contra el blanqueo de capitales, los integrantes de la organización recurrían al denominado 'pitufeo', una técnica que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en numerosos envíos de pequeño importe realizados por diferentes personas.

Además, utilizaban documentos de identidad y pasaportes falsificados, así como identidades usurpadas, para abrir cuentas bancarias y efectuar los envíos aparentando ser operaciones legales. La explotación de la operación se desarrolló en dos fases.

En la primera se practicaron cuatro entradas y registros en domicilios de Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron detenidos los principales responsables de la organización. Posteriormente, se actuó en seis establecimientos dedicados al envío de dinero situados en Bilbao, donde se detectó diversas irregularidades relacionadas con la tramitación de las transferencias y el uso de documentación falsa.