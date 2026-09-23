Calma en la frontera del Tarajal en Ceuta la mañana de la nueva amenaza

Interior ha reforzado los efectivos presentes en Ceuta tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paso fronterizo de Ceuta con Marruecos en el Tarajal se encuentra en calma a primera hora de este miércoles, para cuando se ha reforzado la protección de la frontera por la amenaza de una posible entrada masiva de personas migrantes en el día de hoy que se había publicado en redes.

Por el momento no se han detectado movimientos considerables a este ni al otro lado de la frontera. En el lado marroquí, la situación también es de tranquilidad.

Varios furgones de la Policía Nacional y vehículos de la Guardia Civil se han desplegado desde pasadas las 7:30h. El refuerzo policial ha comenzado a desplegarse desde la noche del martes, tal y como avanzaron a Europa Press fuentes de Delegación del Gobierno.

La Policía Nacional ha incrementado el operativo con 75 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), mientras que la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia con los tres pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS).

En concreto, el refuerzo de la Guardia Civil ha supuesto la incorporación de 120 agentes adicionales durante la noche y de otros 90 efectivos durante la jornada diurna, que se sumarán a la dotación habitual destinada al control fronterizo.

Interior también ha duplicado la capacidad operativa de los medios aéreos desplegados en la ciudad, con el empleo de dos drones y un helicóptero para reforzar las labores de vigilancia y seguimiento en la zona fronteriza.