Calviño dice que la amnistía "no está sobre la mesa en este momento" y lamenta que González no encuentre su lugar

Archivo - La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, interviene durante la última jornada del ciclo Next Generation, en el hotel InterContinental, a 23 de marzo de 2023, en Madrid (España). Calviño - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha defendido que la amnistía "no está sobre la mesa en este momento" y que ahora es el turno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de defender en el Congreso su candidatura a la investidura.

Así lo ha afirmado al ser preguntada en una entrevista en W Radio Colombia, recogida por Europa Press, sobre las voces críticas dentro del PSOE que rechazan que el partido negocie con la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont una ley de amnistía. Para Calviño, no es el momento de "anticipar acontecimientos".

"En este momento el que tendría que explicar cuál es su visión para España y su programa para Cataluña es el señor Feijóo, porque es su turno", ha especificado, incidiendo en que una norma sobre la amnistía "no está sobre la mesa en este momento".

Calviño se ha mostrado confiada de que la investidura de Feijóo fracase y llegue entonces el turno de Pedro Sánchez de exponer "su programa y su visión". "Confío plenamente en que él va a poder articular una mayoría progresista que nos permita consolidar las políticas que hemos puesto en marcha en estos en estos últimos años", ha afirmado.

En este sentido, se ha abanderado de que la convivencia en Cataluña "ha mejorado mucho" bajo el Gobierno de Sánchez y que se haya "reforzado la vertebración territorial" de España. Ha puesto como ejemplo el año 2018, cuando los miembros del Ejecutivo, según su relato, no podían ir a Barcelona por el "estado de violencia" y de "crispación" instalado en Cataluña.

No obstante, ha insistido en que "no hay que adelantar acontecimientos ni especular". "Ahora es el turno de que el Partido Popular explique su programa para el país, si es que lo tiene, claro", ha zanjado.

LAMENTA QUE GONZÁLEZ "NO ENCUENTRE SU LUGAR"

Preguntada por el rechazo de dirigentes históricos del PSOE como Felipe González a una ley de amnistía, Calviño ha lamentado que "determinadas personas" que ya no están en la primera línea de la política "no encuentran su lugar".

"A mí me resulta triste ver a determinadas personas que quizá porque ya no están en la primera línea de la política (...) por lo que sea pues les cuesta y no saben encontrar su lugar", ha sostenido la vicepresidenta primera en funciones.

En su opinión, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez "ha llevado a España por un camino evidentemente positivo", reivindicando la "claridad" de los números en materia económica, que apuntan a un "crecimiento más fuerte" y una inflación "más baja" que el resto de países de la Unión Europea.

También se ha congratulado de los avances desde el punto de vista político y social, así como por las relaciones con Cataluña. "Hemos recuperado la convivencia entre los ciudadanos. Esa ha sido nuestra prioridad y yo creo que es un orgullo ver los resultados", ha agregado.

ACUSA A AZNAR DE HACER DECLARACIONES IRRESPONSABLES

Calviño también se ha referido al llamamiento de Aznar a "plantar cara con toda la determinación" y realizar un nuevo "¡Basta ya!", para evitar que el Gobierno lleve a cabo una ley de amnistía y ha matizado las palabras de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que acusó al expresidente de tener un comportamiento "golpista".

"No estamos hablando de convocar una manifestación, algo que es un mecanismo democrático y no estaría sujeto a ese tipo de afirmación, sino al hecho de que (Aznar) esté haciendo determinadas afirmaciones que francamente no se corresponden con la normalidad democrática de España", ha sostenido Calviño.

También ha criticado al expresidente porque sus afirmaciones "no se corresponden con lo que debería ser un dirigente y un líder responsable" y le ha acusado de querer "tapar con ruido" las medidas que están llevando a cabo los Gobiernos regionales de PP y Vox.