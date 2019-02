Calvo atribuye a la "desinformación" las críticas de Page y otros socialistas al 'relator' para Cataluña

Publicado 06/02/2019 12:32:46 CET

Dice que es el momento de hablar de "salidas políticas" para esta CCAA y carga contra PP y Cs por no sentarse en la mesa de partidos catalanes

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, considera que las críticas que han hecho algunos compañeros de militancia del PSOE, entre ellos, Emiliano García Page, a la propuesta del 'relator' para la mesa de partidos en Cataluña se han producido por "desinformación y desconocimiento".

Ha argumentado, en este sentido, que el presidente de Castilla La Mancha se refiere a un relator en la comisión bilateral y esto no va a ser así, ya que en la bilateral entre Gobierno y Generalitat no va a darse esta figura. "No hemos llegado a tiempo de que tuviera la información correcta", ha señalado Calvo en relación a las críticas de Page.

En cuanto a la convocatoria de la Comisión Territorial del PSOE que ha pedido el presidente castellano manchego, la vicepresidenta ha dicho que se trata de un asunto del partido y que la decisión se toma con el Secretario general, que también es el presidente del Gobierno.

En cuanto a la situación en Cataluña, la vicepresidenta ha asegurado que ha llegado el momendo de hablar de las salidas políticas para esta comunidad autónoma y ha defendido el nombramiento del "relator" en la mesa de partidos catalanes. En su opinión, debe ser un hombre o mujer de Cataluña, que entienda el pasado y ayude a que los partidos se puedan sentar a hablar.

Según ha dicho, no se trata de un observador internacional, ni de alguien que vaya a mediar en la situación. Calvo también ha cargado contra el PP y Ciudadanos por no sentarse en la mesa de partidos catalanes.

En cuanto a la Comisión bilateral Gobierno-Generalitat ha dicho que se incorporarán ahora plenamente los secretarios de Estado y se está fijar fechas y contenidos para "arrancar" a trabajar.