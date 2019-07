Calvo no descarta que Sánchez sea investido con los votos de independentistas, PNV, Compromís y PRC

Actualizado 17/07/2019 13:06:07 CET

Recalca a Iglesias que Unidas Podemos es el "cuarto grupo" de la Cámara y no puede "imponer" sus cargos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, no ha descartado este miércoles la posibilidad de que el candidato socialista Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno la próxima semana con los votos de los partidos independentistas catalanes, PNV, EH Bildu, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).

En declaraciones a los periodistas en un acto en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, al ser preguntada sobre la posibilidad de que la investidura salga adelante con la abstención de Unidas Podemos y los votos a favor de las formaciones citadas, Calvo ha recalcado que el Gobierno contempla como ha "dicho, completamente en serio", que "la investidura tiene que salir la próxima semana".

En este punto, ha recalcado que el Gobierno contempla esta hipótesis desde el "respeto a todos los grupos de la Cámara que representan la diversidad ideológica de todos los españoles".

Además, ha argumentado que una cosa es la investidura y otra la posterior formación de Gobierno. En concreto, ha recalcado que "en democracia" lo que se hace primero es abrir "paso razonable a la investidura" para que después el presidente forme gobierno.

PIDIENDO EL APOYO A OTROS GRUPOS

En este contexto, Calvo ha admitido que el PSOE está pidiendo "su apoyo" a varios grupos durante las reuniones que lleva "semanas manteniendo". Así, ha relatado que ella misma lo ha hecho con el PNV, y sus compañeros José Luis Ábalos y Adriana Lastra lo han hecho con otras formaciones.

"Estamos haciendo nuestro trabajo, pero no hay ni una sola razón para cerrar el paso a la investidura. Otra cosa distinta será la formación y el programa de Gobierno. Esperamos que todo el mundo haga su parte de trabajo y que la semana que viene le presidente reciba la confianza de la Cámara y se disponga a formar Gobierno", ha reiterado la número dos del Ejecutivo

Asimismo, Calvo ha confirmado que, como él mismo anunció el pasado lunes, Sánchez se pondrá en contacto con Pablo Casado y Albert Rivera, pero no ha concretado cuando piensa hacerlo. En este punto, ha aprovechado para recriminar al líder de Ciudadanos su negativa a hablar con el candidato socialista.

"No sabemos cómo va a representar el caudal de voto que ha tenido porque ni siquiera vamos a saber qué es lo que opina, propone o quiere; no sabemos cómo va a servir a España si ni siquiera se sienta con el primer grupo", ha lamentado, contrastando su actitud con la disposición de Casado a cerrar acuerdos de Estado si finalmente se forma Gobierno.

Tras avisar que los electores sabrán medir el nivel de responsabilidad que asuma cada uno en este proceso, Calvo ha defendido que el PSOE ha sido "bastante ponderado, equilibrado y flexible" en sus cinco ofertas a Unidas Podemos que se han topado con el 'no' de Pablo Iglesias.

Calvo ha hecho hincapié en que "no hay razón" para que se cierre la puerta a la investidura, salvo que existiera un pacto para un gobierno alternativo entre los líderes de Podemos, PP, Ciudadanos y Vox". "Si esa alternativa no existe el mensaje que van a lanzar estos partidos es que no ha servido de nada que los españoles hayan ido a las urnas y hayan dejado el mensaje claro de que quieren que gobierne el PSOE", ha avisado.

EL CUARTO GRUPO "NO PUEDE IMPONER"

"Hemos dado pruebas más que suficientes de ponderación y equilibrio para acercarnos nuestro socio mas natural", ha dicho, antes de avisar al líder morado de que si vota contra la investidura como Casado, Rivera y Abascal eso "se parecerá mucho a un frente de obstrucción del sistema democrático frente a quien ha ganado las elecciones ampliamente".

Para ilustrar esta tesis, Calvo ha enfatizado, una vez más, que el PSOE dobla en escaños al PP y en solitario suma los mismos que el PP y Ciudadanos. Con este panorama, ha subrayado que el "cuarto grupo" de la Cámara "no puede establecer imposiciones para que España tenga gobierno la semana que viene".

Y es que, desde su punto de vista, Iglesias "ha dejado muy claro que quiere estar en el Gobierno" y, de hecho, ha centrado en eso sus conversaciones con Sánchez. "Ha propuesto siempre cargos, el suyo y el de otros compañeros, cuando la responsabilidad de formar Gobierno es del presidente. Unidas Podemos es el cuarto grupo de la Cámara y no sumamos ni siquiera con ellos", ha zanjado.