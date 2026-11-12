Cámara de Comercio de Ceuta entrega a la AN sus informes sobre pérdidas estimadas en 198 millones por la entrada masiva

Archivo - Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 4 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

CEUTA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Ceuta ha remitido a la Audiencia Nacional (AN) los informes económicos que viene elaborando desde agosto para cuantificar las pérdidas ocasionadas por la entrada masiva de migrantes de finales de julio, en los que cuantifica en 198,41 millones de euros el deterioro reputacional en la ciudad autónoma.

Se trata de una valoración que engloba la depreciación de la confianza y de la capacidad de atracción económica de la ciudad, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press.

Así, en alrededor de 200 páginas, responde a un requerimiento de la jueza María Tardón, que investiga las circunstancias de aquellos acontecimientos y había solicitado a la entidad que aportara sus estudios sobre las consecuencias económicas de la crisis.

Entre las estimaciones recogidas figura el impacto económico directo asociado a la actividad portuaria, que la Cámara sitúa entre 53,63 y 88,90 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2026. La horquilla contempla una reducción de entre el 30 % y el 50 % de la actividad económica expuesta y no presupone la desaparición total del 'bunkering' ni del conjunto de los servicios portuarios.

Estas cifras se suman a la primera valoración realizada por la Cámara con datos cerrados a 31 de agosto, que situó en 33,04 millones de euros el impacto económico directo registrado durante las primeras semanas de la crisis.

La entidad advierte de que las pérdidas portuarias se acumulan a las ya soportadas por el comercio, la hostelería, el turismo y los servicios, en una economía que todavía no habría recuperado los niveles de actividad anteriores a los acontecimientos de finales de julio.

La documentación incorpora también un análisis del impacto económico de las Fiestas Patronales, cuya actividad se estima en 10,25 millones de euros. De esta cantidad, 7,22 millones corresponderían al recinto ferial y su organización, mientras que el resto se distribuiría entre el gasto turístico de los visitantes (822.500 euros), el comercio y los servicios locales (1,61 millones), la hostelería exterior al recinto (490.959 euros) y el servicio de taxi (102.700 euros).

En solo dos meses, entre el 30 de julio y el 30 de septiembre, la crisis dejó un impacto económico de entre 65,55 y 74,34 millones de euros, indica.