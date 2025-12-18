La candidata de Unidas por Extremadura, sobre Yolanda Díaz: "Ha sido un poco fraude para la izquierda"

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en un acto de campaña, en el Palacio de Congresos, a 12 de diciembre de 2025, en Badajoz, Extremadura (España). - Andrés Rodríguez - Europa Press

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas por Extremadura a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, Irene de Miguel, ha considerado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, "ha sido un poco fraude" para la izquierda alternativa.

Así lo ha aseverado durante una entrevista al medio digital 'La voz de Extremadura', recogida por Europa Press, durante un cuestionario rápido de su opinión respecto a diferentes líderes políticos, tanto regionales como estatales.

Por ejemplo, ha respondido "marketing" a la pregunta sobre cómo define a la presidenta autonómica, María Guardiola; ha llamado "actor" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; o ha tachado de "zombi" al candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

De forma irónica también ha tildado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "pobre hombre" que hasta le despierta "ternura" mientras que del líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que es "muy peligroso".

"Yolanda Díaz me parece que ha sido un poco fraude en la izquierda", ha declarado cuando se le cita la figura de la también ministra de Trabajo.

Precisamente De Miguel, que también forma parte de la dirección estatal de Podemos, saludó inicialmente la irrupción del proyecto de Díaz, pese a las tensiones con la cúpula de su partido, aunque posteriormente, en varias intervenciones y entrevistas, reprochó a la vicepresidenta no haber sabido cuidar y tejer complicidades con los partidos.

LA UNIDAD NO ES MERA "SUMA DE SIGLAS", HACE FALTA "RESPETO"

Respecto a si piensa que a nivel estatal debería darse una candidatura amplia al estilo de Unidas por Extremadura, De Miguel ha dicho que son dos realidades distintas y que solo se centra ahora en el espacio político regional.

Eso sí, ha proclamado que las confluencias se trabajan con "respeto", con trabajo de "día a día", con "voluntad y generosidad", que es lo que han hecho Podemos, IU y Alianza Verde con la coalición Unidas por Extremadura.

Al hilo, ha afirmado que no cree que las coaliciones electorales sean una mera "suma de siglas" para dar la sensación de un frente amplio, dado que la unidad se trabaja desde "abajo", "respeto", "generosidad" y, sobre todo, "tiempo". "Habría que empezar a hacerlo ya en todas partes, sentarnos con los que compartimos muchas cosas a hablar de tú a tú", ha diagnosticado.

La candidata de Unidas por Extremadura ha subrayado que "no quiere mandar en casa de nadie" pero tampoco aceptaría que se viniera de fuera a decirles "cómo se tienen que hacer las cosas" en la izquierda alternativa extremeña.

QUIERE UN ESPACIO "GANADOR" EN LA IZQUIERDA

Por ello, ha querido agradecer a diversos referentes electorales de la izquierda la "autonomía y respeto" que están mostrando a Unidas por Extremadura y que, a nivel estatal, desearía que hubiera un espacio político "ganador, hegemónico" y "cuanto más grande sea, mejor irá".

De todas formas, ha agregado que ella no va a entrar en cómo debe construirse ese sujeto político porque ella está volcada únicamente en la comunidad.

Sumar, a pesar de no ser parte formal de la coalición Unidas por Extremadura aunque reivindica que ostenta el número 22 de la lista por Cáceres, ha pedido el voto para Unidas por Extremadura e incluso se ofreció a hacer pantalla si la candidatura quería, dado que De Miguel también lo hizo con ellos en las pasadas elecciones generales.