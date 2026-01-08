El candidato Iván Cepeda se reúne con Sánchez y le agradece su "apoyo" a Colombia y a "la paz" en América Latina

El candidato a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda Castro, durante un mitin del Polo Democrático en la sede de la UGT, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

El senador y candidato presidencial por Pacto Histórico, Iván Cepeda, se ha reunido este jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha agradecido su "apoyo" a Colombia y a "la paz" en América Latina.

"Hoy me reuní con el presidente Pedro Sánchez, agradezco su apoyo a Colombia, a la paz en América Latina, y al diálogo constructivo", ha trasladado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya confirmado que recibirá próximamente a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con quien ha mantenido una conversación telefónica, tras las amenazas del inquilino de la Casa Blanca sobre una eventual intervención militar en el país latinoamericano, y en medio de las tensiones tras la captura, el pasado sábado, de Nicolás Maduro en un ataque en Venezuela.

Cepeda alertó ayer de que la Administración de Trump está intentando influir en las elecciones de mayo de 2026 con el respaldo de la ultraderecha de su país, como ya ha venido ocurriendo en otros procesos electorales de la región.

"Lanzamos claramente un llamamiento de alerta de que el Gobierno estadounidense está intentando influir por todos los medios posibles nuestras elecciones (...) Lo están haciendo lanzando afirmaciones y tomando acciones que buscan influir claramente en la opinión pública colombiana y en la manera en que no debe comportarse electoralmente", afirmó el candidato a la Presidencia de Colombia.