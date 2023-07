Los candidatos catalanes discrepan sobre las inversiones del Gobierno y los impuestos

El independentismo pide proteger el catalán frente a PP y Vox, y Batet afirma que Sánchez lo hará



BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos a las elecciones generales en Cataluña han discrepado este viernes sobre las inversiones presupuestadas y ejecutadas por el Gobierno en la última legislatura y también han defendido posiciones diferenciadas con respecto al modelo fiscal.

En el primer debate electoral de la campaña, organizado por La Vanguardia y Rac1, los candidatos también han contrapuesto sus modelos educativos y lingüísticos, un debate en el que los independentistas han defendido la protección del catalán, frente a PP y Vox que abogan por la libertad de elección, y el PSC, que ha asegurado que su candidato y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo protegerá.

Sobre la ejecución de las inversiones por parte del Gobierno, la candidata socialista al Congreso, Meritxell Batet, ha reprochado que el nivel de ejecución de los Presupuestos de la Generalitat "es igual de bajo o menos" que el de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha subrayado que el Ejecutivo central ha invertido en Cataluña cinco veces más que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, y ha añadido que el PSOE necesita cuatro años más para reducir el déficit de inversión.

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, ha asegurado que la ejecución presupuestaria en 2021 en Cataluña fue "la más baja de la historia", y ha reprochado que con el plan de Rodalies que ha hecho el Gobierno, de cada 100 euros presupuestados el Ejecutivo central ha pagado 24, según sus datos.

El 'popular', Nacho Martín Blanco, ha apostado por reformar el sistema de financiación en la próxima legislatura, a través de un debate con cooperación entre las comunidades autónomas, y también ha defendido "aligerar la vida de los catalanes con menos impuestos", con una bajada del IRPF a las rentas menores de 40.000 euros.

El candidato del PdeCAT-Espai CiU, Roger Montañola, ha reivindicado implantar un modelo de financiación al estilo vasco: "Depende de tener fuerza política. Es muy difícil pero lo es un poco menos que otras propuestas", y ha argumentado que los mejores pactos para Cataluña han venido cuando el Gobierno ha necesitado a los partidos catalanes.

Aina Vidal (Sumar-comuns) ha instado a los candidatos que defienden una bajada de impuestos que "expliquen que bajar los impuestos implica recortes", ha apostado por reducir a 32 horas la jornada laboral, y ha calificado de extraordinarias las cifras económicas del Gobierno, pero considera que no han llegado a la economía de los ciudadanos.

El candidato republicano, Gabriel Rufián, ha pedido implicación al independentismo para negociar con el Gobierno, y ha asegurado: "Una buena manera de que ERC no tenga que pactar propuestas con el PSOE es ayudarnos a aprobar los Presupuestos", ante los reproches del candidato 'cupaire', Albert Botran, sobre el acuerdo ERC-PSC para las cuentas catalanas de 2023.

En sus intervenciones, Botran se ha acusado al PSOE de "renegociar a la baja con la derecha catalana" el impuesto a las energéticas, y ha asegurado que la economía no se puede separar de la crisis climática, tras lo que ha reprochado que no se esté implantando un plan ambicioso de ferrocarriles, sino pactos para hacer el Cuarto Cinturón y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.

Desde Vox, Juanjo Aizcorbe ha sostenido que "el cambio climático está recortando posibilidades a los que menos tienen" y restando soberanía nacional a España, a través de las directivas climáticas europeas, y ha acusado a Rufián de decir que la energía nuclear contaminaba y ahora defender que es verde, según él.

LENGUA Y SISTEMA EDUCATIVO

La candidata socialista ha subrayado que el catalán ha estado más protegido con un Gobierno del PSOE que con el PP, y ha afeado a la Generalitat que, teniendo la competencia en educación, Cataluña esté "en la cola en comprensión lectora".

Nogueras (Junts) ha acusado a los socialistas de mentir sobre el catalán, ya que asegura que dijeron que habían pedido que fuese lengua oficial en la Unión Europea, "y la UE lo ha desmentido", y se ha mostrado en contra de la dicotomía de elegir entre izquierdas y derechas en las elecciones, ya que cree que los ciudadanos deben escoger Cataluña.

Desde el PP, Nacho Martín Blanco ha instado al PSOE a firmar un pacto por la educación con su partido, y ha afirmado que el déficit en comprensión lectora en las escuelas catalanas "tiene que ver con el modelo maximalista de inmersión lingüística".

Montañola (PDeCAT-Espai CiU) considera que la preparación de los alumnos catalanes ha empeorado y se ha "menospreciado la escuela concertada", tras lo que ha señalado que no conoce ningún ciudadano escolarizado en Cataluña que no hable castellano, pero sí que no hablen en catalán.

El candidato republicano ha asegurado que el catalán lo hablan 10 millones de personas, por lo que cree que hay que protegerlo, y ha preguntado a Martín Blanco (PP) si está de acuerdo "con las salvajadas que propone Vox" sobre la lengua y que ha anunciado que aplicará en territorios como la Comunidad Valenciana, donde ha habido un pacto PP-Vox para gobernar.

"Pienso, rezo y hablo en catalán", ha defendido el candidato de Vox, Jaunjo Aizcorbe, que ha abogado por la libertad de elección de lengua en las escuelas y eliminar las cuotas para estudiar en una u otra lengua.