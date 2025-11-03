Cargos del PSOE acusan a Mazón de mentir el día de su salida y ven al PP "en manos de Vox"

Archivo - La diputada del PSOE Montse Mínguez (i) y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (c), a su llegada a una reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios cargos del PSOE han cargado contra el ya expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y le han acusado de mentir en la declaración institucional en el que ha anunciado su dimisión, más de un año después de la dana que provocó 227 muertos en Valencia. Reprochan además que continúe como diputado sin convocar elecciones y ven al Partido Popular "en manos de Vox" para elegir un sucesor.

"Tan miserable dimitiendo como presidiendo", ha señalado el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press. Apunta además hacia el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo y considera que se ha puesto "una vez más, en manos de Vox".

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, ha acusado a Mazón de mentir durante su declaración, en concreto al señalar que no supieron que había fallecidos por las inundaciones "hasta la madrugada del 30" de octubre de 2024, según ha indicado en su alocución de este lunes.

Según apunta Mínguez en la citada red social, el propio día de la tragedia, el martes 29 de octubre a las "20 horas" en el Palau de la Generalitat ya le trasladaron a Mazón que había "muchos muertos". "370 días de mentiras, una tras otra", ha lanzado.

En la misma línea, el portavoz socialista en el Senado Juan Espadas ha apuntado hacia Feijóo y Abascal, responsabilizándoles de mantener en el cargo a Mazón. "Son corresponsables de sus mentiras hasta el día de hoy", ha señalado.

Además ha lamentado que no haya acudido a la comisión de investigación sobre la dana en la Cámara Alta. "Nos quedamos esperándolo", ha reprochado, señalado que el PP había asegurado que acudiría.

MANTIENE EL "AFORAMIENTO"

En tono muy duro, el diputado del PSOE por Valencia y líder de las Juventudes del partido, Víctor Camino, ha reprochado que Mazón se mantenga "en funciones" y disponga de una "baja médica". "Es inaguantable", ha señalado, indicando que Mazón "es una mala persona".

Asimismo ha reprochado que no convoque elecciones y ha tildado de "bochornosa" su comparecencia de este lunes, recalcando que ha quedado "en manos de Vox". "Las víctimas no merecen esto. El PP no puede continuar ni un minuto más en el gobierno valenciano", apunta.

También el diputado y responsable de Política Municipal del PSOE, Juan Francisco Serrano, le ha recriminado que Mazón mantenga su acta y se acoja al "aforamiento" mientras "quienes murieron no pudieron ni aferrarse a la vida", ha espetado.

"Ni autocrítica, ni transparencia, ni respeto hacia las víctimas de la dana", ha añadido señalando que su gestión fue "un fracaso" y no es "digno" de representar a la ciudadanía.