Cargos del PSOE reciben con alivio la dimisión de Puente y esperan que sirva para "remontar" en la campaña electoral

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en la Sala Constitucional del Congreso, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el PSOE han recibido la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes con alivio, conscientes de que no había más opción que asumir responsabilidades políticas después de dos catástrofes ferroviarias en un solo año y esperan que este movimiento les sirva de impulso para retomar la precampaña y "remontar" frente a la derecha.

Los distintos cargos socialistas consultados por Europa Press coinciden en que la dimisión de Puente era necesaria por la magnitud del accidente ferroviario de hace una semana en Urda (Toledo) que se cobró la vida de 69 personas y además venía precedida del choque de dos trenes en Adamuz (Córdoba) en enero, con un saldo de 46 víctimas mortales.

Todos elogian el modo en que Puente dio un paso a un lado, después de gestionar las primeras horas críticas de la emergencia, presente en el puesto de mando de Adif desde primera hora del día del accidente y dando amplias explicaciones en varias ruedas de prensa y finalmente ante los grupos parlamentarios en la Comisión Permanente del Congreso.

DUDAN QUE SÁNCHEZ SE ENTERASE A ÚLTIMA HORA

Sin embargo, algunos ponen en duda que Sánchez se enterase a última hora de la decisión del ministro de dimitir, solo unos minutos antes de que lo anunciase por sorpresa tras cuatro horas de comparecencia en la Cámara Baja.

Aunque Puente y Moncloa confirmaron este extremo, algunas voces en el partido consideran que este camino estaba pactado desde el primer momento y así se traslucía en las primeras declaraciones del presidente, cuando dijo que era "inadmisible" para un país como España sufrir dos accidentes mortales en su sistema de alta velocidad en el mismo año.

En todo caso, las fuentes consultadas consideran que la salida de Puente del Gobierno --la primera dimisión de un ministro de Sánchez desde el año 2018-- les permite volver a una precampaña electoral en la que habían quedado muy tocados tras el accidente.

El PSOE había diseñado una ruta a las elecciones generales del 29 de noviembre basada en el optimismo y el buen humor. Una campaña en la que Sánchez ha bailado en el escenario e incluso besó a su mujer, a la espera de juicio por delitos de presunta corrupción.

Sánchez y su equipo también habían diseñado una serie de apariciones en medios, algunas en espacios más desenfadados como el programa 'La Revuelta' o el podcast 'Keep it cutre', pero esa vía parece cortada con la tragedia y lo previsible es que Sánchez tenga que volver a un tono más contenido e institucional.

"NO SOMOS IGUALES", NUEVO LEMA

La dimisión de Puente les ha dado una salida, que ya se ve reflejada en una coletilla que repiten los socialistas en sus mensajes en redes sociales y que puede servir de nuevo lema de campaña, según indican fuentes socialistas: "No somos iguales".

"Siempre ha sido verdad y en cosas como ésta es indiscutible", indican en el partido, avalando la utilidad de este mensaje para devolver al PSOE al modo electoral después de más de una semana de luto. El PP, defienden, no depuró responsabilidades cuando tuvo que gestionar catástrofes como el accidente de tren de Angrois en 2013 o la dana de Valencia de 2024.

Aunque el escenario dista mucho de ser favorable para los intereses del PSOE y la mayoría de encuestas pronostica una derrota holgada de la izquierda, parecen haber encontrado el discurso aceptado en sus filas para, al menos, pelear la campaña.

El modo en que Puente ha dejado el cargo, actuando "con honestidad política y atendiendo al dolor de la gente" deja "sin discurso" a PP y Vox que actúan con "brutalidad" y solo les importa acabar con Pedro Sánchez, según indica un miembro de la Ejecutiva.

Una diputada socialista considera que es "la mejor decisión que ha tomado" Puente porque era necesario asumir responsabilidades políticas y "demostrar que no todos los políticos somos iguales", indica, a pocos días de que Sánchez retome el carrusel de actos: este viernes en Valencia, el sábado en Tarragona y el domingo en Bilbao.