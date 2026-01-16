Carlos Cuerpo, el ministro más valorado del Gobierno y el único que aprueba en el CIS, con Marlaska y Torres a la cola

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante un almuerzo-coloquio en el contexto del ‘Spain Investors Day’, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, repite en enero como el miembro del Gobierno más valorado por los españoles, pero también es el único que aprueba en el barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con una nota de 5,27. Mientras, los titulares de Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cierran la lista con 3,89 y 3,90 puntos, respectivamente.

La tabla de valoración de ministros, que el órgano que preside José Félix Tezanos incluye cada tres meses, continúa encabezándola por el titular de Economía, al que los españoles encuestados puntúan con un 5,26, apenas unas décimas por debajo del 5,41 que cosechó en la encuesta anterior.

Cuerpo vuelve a superar de nuevo al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de Sumar, que se queda a las puertas del aprobado con una nota de 4,81, bajando de segundo puesto que cosechó en la encuesta de octubre e incluso del primero que obtuvo en la de julio a un tercero.

Esa segunda posición se la ha arrebatado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que con un 4,82 logra la medalla de plata. Robles siempre ha estado en los tres primeros puestos de los miembros del Gobierno más valorados. De hecho, llegó a estar en la cúspide de esa lista en enero, abril y octubre de 2024.

CUERPO Y BUSTINDUY, UNOS DESCONOCIDOS PARA LA MAYORÍA

Cabe reseñar que tanto Cuerpo como Bustinduy son dos de los ministros más desconocidos por los españoles. En concreto, un 57,3% no sabe quién es Cuerpo y un 69,8% desconoce quién es Bustinduy. No pasa lo mismo con Robles, una de las integrantes más veteranas del Gobierno de Pedro Sánchez, a la que conocen 8 de cada 10 ciudadanos.

Por el contrario, la peor nota la recibe el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con un 3,90, cuyo nombre ha salido a la luz a raíz de la polémica que envuelve la gestión de las mascarillas durante la pandemia, al que sigue el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, con una nota de 3,84.

En la parte baja de la tabla aparecen también la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ambos con una nota de 4,07, así como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y su colega para la Transformación Digital, Óscar, López, a los que han dado también los mismos puntos, 4.11.