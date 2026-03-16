Carlos Martínez no entiende que Mañueco estuviera ayer "exultante" porque "el monstruo" Vox "sigue ahí"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. - Concha Ortega Oroz - Europa Press

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado esta mañana que no entiende que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco estuviera "exultante" por los resultados obtenidos en las elecciones regionales porque "el monstruo", en referencia a Vox, "sigue ahí" y sigue dependiendo del partido de Abascal.

Así se ha pronunciado durante una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que no se ha mostrado satisfecho con los resultados obtenidos por su partido en los comicios de ayer porque no ha sido suficiente para cambiar el gobierno de la región, pero cree que tampoco pueden "flagelarse" sino que deben seguir "pico-pala" para aportar soluciones más allá de las "simplistas".

En este contexto, ha explicado que ayer vio "demasiado exultante a Mañueco" por que no ha logrado un resultado para gobernar en solitario y sigue dependiendo de Vox. En su opinión, el presidente de Castilla y León está "una vez más, aislado de lo que es la realidad".

De hecho, cree que habrá que esperar a ver cuál es el posicionamiento del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo: "porque aquí no manda Mañueco, tenemos que ser realistas. Feijóo es el que manda".

MAÑUECO NO EXISTE, DECIDIRÁN FEIJÓO Y ABASCAL

Además, cree que aunque Vox no ha cumplido sus expectativas, está "todavía más dolido" y sigue siendo la llave. Por ello, piensa que su líder Santiago Abascal "va a exigir todavía más".

Así, ha insistido que donde hay que poner el foco es en "qué va a hacer Feijóo, no Mañueco, Mañueco no existe, y qué va a hacer Abascal a partir de ahora". En su opinión, la dinámica va a estar más enfocada a las elecciones generales de 2027 y no en los "propios intereses de Castilla y León". Eso, ha afirmado, es lo que va a determinar si hay elecciones en dos meses o cuatro años más de "parálisis" en la región.

Por otro lado, el candidato socialista no ha querido pronunciarse sobre si el hecho de que él haya hecho crecer al PSOE en Castilla y León tiene que ver con que está más pegado al territorio mientras en otras comunidades autónomas su partido haya presentado a ministros que están influenciados por Madrid.

A este respecto ha señalado que "cada contexto es diferente" y en el caso de Castilla y León hay un contexto de 40 años gobernando la derecha, con un candidato "con complejo", al que le ha funcionado la teoría del "voto útil" que ha "jibarizado a la extrema derecha".

En cuanto a si es o no una buena estrategia mandar ministros desde Madrid a competir en las regiones, Carlos Martínez dice no compartir que lo que se está haciendo sea "mandar" ministros por que defiende que es la militancia quien decide los cargos orgánicos dado, ha señalado, que el PSOE es un partido democrático.

Martínez también ha explicado que dejará la alcaldía de Soria cuando le entreguen el acta de procurador de las Cortes de Castilla y León ya que ambos cargos son "incompatibles".

"Yo sería alcalde siempre, porque eso es lo que más me ha apasionado. Pero también es verdad que la posibilidad de gestionar esos 15.000 millones de euros para poder mejorar la vida de la gente en nueve provincias, en ese proyecto colectivo que estamos armando, que hemos armado, y que ha tenido una confianza tan abrumadora, pues hay que pelearlo y hay que defenderlo", ha precisado al tiempo que adelantaba que él va a estar ahí aunque le va a "doler" dejar la alcaldía.