Carmen Calvo, sobre el rey emérito: "El PP se equivoca al ser tan tolerante con comportamientos faltos de ética"

LUGO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y exvicepresidenta, Carmen Calvo, ha advertido este viernes, ante la visita a Sanxenxo (Pontevedra) del rey emérito, que el PP y la derecha española al PP "se equivocan" al ser "tan tolerantes" con el comportamiento de Juan Carlos de Borbón.

Desde Viveiro (Lugo), donde ha cerrado el ciclo de conferencias 'Maruja Mallo. Viveiro y la vanguardia del siglo XX', Calvo ha reafirmado que el rey emérito debería "dar explicaciones". "El PP y la derecha española se equivocan siendo tan tolerantes con comportamientos que son faltos de ética", ha manifestado.

Calvo ha incidido en que "la sociedad en este país, que ha evolucionado mucho, exige grandes comportamientos éticos y el PP se equivoca diciendo lo que dice y haciendo lo que hace".

La dirigente ha puesto el acento en que "el rey, por la inviolabilidad reconocida en la Constitución y no tenía que rendir cuentas, pero por textos conocidos se evidencia que se cometieron delitos que no se pudieron perseguir (por esa inviolabilidad)".

"La derecha se equivoca cuando no pone en lo alto las exigencias ya no jurídicas o políticas, pero sí éticas. Pero el rey no es rey, porque abdicó por esto", ha insistido.

"CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN CON EL ACTUAL JEFE DEL ESTADO"

Carmen Calvo ha apelado a que "lo que se trata es de cumplir la Constitución con el actual jefe del Estado, con Felipe VI, que es el rey de este país".

Finalmente, la exvicepresidenta ha bromeado sobre que "hoy el lugar más interesante para estar en Galicia es Viveiro".