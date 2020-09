Carrizosa (Cs) tilda de "vergüenza" y "veneno para la población" de Cataluña el discurso de Torra

El presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa (d), manda un mensaje al presidente de la Generalitat, Quim Torra. - David Zorrakino - Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha calificado este lunes de "vergüenza" y "veneno para la población catalana" el discurso del presidente inhabilitado, Quim Torra, y ha defendido que el proceso que le ha juzgado ha derivado en una "sentencia justa y tramitada conforme a derecho".

"Que sea calificada de un acto represivo y todo el discurso sea el de una Cataluña ahogada por un Estado opresor que reprime, inocula el veneno de la ira en muchos catalanes. Lo hacen a sabiendas", ha reaccionado Carrizosa en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que Torra "está condenado por no cumplir las leyes" y "no es más que cualquier ciudadano". "Ha ganado la libertad, justicia e igualdad de todos", ha expresado.

Así, ha lamentado que los partidos independentistas --JxCat, ERC y CUP-- "están intentando forzar una interpretación de la ley catalana" y ha señalado que presidente del Parlament, Roger Torrent, tiene que "proponer en el plazo de diez días un candidato" o activar el reloj electoral para unos comicios autonómicos.

"Vamos a intentar que no quede la legislatura bloqueada", ha explicado Carrizosa, que ha avisado que "dejar en las manos de Torrent la disolución de la legislatura tiene el peligro" de que las formaciones independentistas "se pongan de acuerdo e impidan votar a los catalanes".

Por último, ha defendido los contactos con PP para, "en el medio plazo", formar una coalición e ir juntos en "una única lista constitucional". No obstante, Carrizosa ha destacado que la prioridad ahora es acordar una fórmula con los 'populares' y PSC para "evitar que Torrent no use la llave del desbloqueo" en el Parlament. "Una posición consensuada para que Torrent cumpla la ley, cumpla el reloj electoral y proponga un candidato", ha insistido.