La Casa de la Moneda acuña una colección por el 'V centenario de Álvaro de Bazán', capitán en la batalla de Lepanto

Alvaro de Bazán y Guzmán, I marqués de Santa Cruz. - EUROPA PRESS

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda pondrá en circulación en 2026 una colección de monedas con motivo del 'V centenario de Álvaro de Bazán', quien fuera el primer marqués de Santa Cruz y figura clave en la batalla de Lepanto (1571). Bajo el mando de don Juan de Austria, desempeñó el cargo de capitán general de la retaguardia, donde sus acciones fueron decisivas para la victoria de la Liga Santa contra el Imperio Otomano.

Así lo ha comunicado el Ministerio de Economía, Empresa y Comercio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que ha detallado que la colección contiene una pieza de 4 reales de plata de 925 milésimas --siendo el resto cobre-- y un valor facial de 5 euros.

La moneda tendrá un peso de 13,5 gramos, un diámetro de 33 milímetros, un canto estriado y el escudo de armas de Álvaro de Bazán y Guzmán bajo el año de circulación '2026' en su anverso.

Debajo de dicho escudo aparece la leyenda 'Capitán General del mar océano', en mayúsculas; y en la esquina superior izquierda "culmina" la pieza una Cruz de Santiago y la inscripción 'España': todo rodeado con motivos y leyendas de ondas.

Por otro lado, en el reverso se reproduce el retrato del protagonista de la emisión realizado por Rafael Tegeo y "una reproducción del fanal de popa de la galera capitana 'La Loba'" comandada por el marqués en la batalla de Lepanto. Sobre ello, aparece el valor facial (5 euros), la marca de la empresa emisora (Ceca) y, en la parte inferior, la leyenda 'V Centenario Álvaro de Bazán 1526-2026' en mayúsculas.

Se emitirán 4.000 piezas de la colección que conmemora el nacimiento de De Bazán y Guzmán a partir del segundo trimestre de 2026 con un precio de 60,33 euros, además del IVA, que podría cambiar si los metales preciosos que se empleen en la producción fluctúan en más de un cuatro por ciento.