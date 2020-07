Casado confía en Arrimadas porque "siempre ha cumplido su palabra" y apuesta por unir a PP y Cs también en Cataluña

Defiende "unir el constitucionalismo" y concurrir juntos aquellos que no quieren que ERC, JxCAt y Buldu tengan papeles "clave"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que confía en la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que "siempre ha cumplido su palabra", y ha apostado por unir al constitucionalismo también en Cataluña con PP y Cs concurriendo juntos a las elecciones, si bien ha dicho que no tiene por qué ser una coalición electoral como en el País Vasco.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, justo un día después de que Arrimadas y Casado ofrecieran un mitin conjunto en la Casa de Juntas de Guernica (Vicaya) en apoyo del candidato a lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, con una ikurriña y una bandera de España.

Al ser preguntado si al PP le ha incomodado el apoyo que Cs está brindando a Pedro Sánchez en el Congreso y si lo concibe como una traición, Casado ha minimizado esos acuerdos del partido naranja con el Ejecutivo y ha señalado que "lo importante" es que PP y Cs han llegado a acuerdos que son "positivos" para los ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Murcia, Castilla y León o Andalucía.

PROYECTOS "MODERADOS Y ÚTILES" DE PP Y CS

"Y lo importante es que los gobiernos de Cs y de PP no tienen a ningún otro partido, independientemente de cómo haya sido la investidura", ha recalcado, en alusión a Vox. En este sentido, ha puesto en valor esos proyectos "moderados, útiles y de gestión" de PP y Cs porque "están funcionando".

A renglón seguido, ha subrayado que él confía en Inés Arrimadas, que interrumpió este fin de semana su baja maternal para hacer campaña ante las elecciones del 12 de junio en Galicia y País Vasco. "A mí siempre me ha cumplido la palabra. Yo confío en Inés Arrimadas y, además, comparto sus principios y sus valores", ha enfatizado.

Preguntado si le ha garantizado que Cs no haría una moción de censura en Madrid contra el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, Casado ha señalado que estas semanas solo se han cruzado mensajes personales tras su maternidad pese a las informaciones que se han publicado sobre las prórrogas del estado de alarma o la disposición de Cs a negociar unos Presupuestos Generales del Estado.

"ES IMPORTANTE, CUANDO TE FÍAS DE UN SOCIO"

Dicho esto, ha insistido en que él "confía" en Arrimadas y ha recordado que la última videoconferencia la tuvieron hace semanas, en alusión a la que celebraron el 15 de mayo. "Creo que eso es importante, cuando te fías de un socio", ha abundado, para añadir que es "lo contrario" de lo que le sucede a Pedro Sánchez porque "no se fían de él ni los suyos".

Después de que las encuestas coincidan en retroceso de PP+Cs en País Vasco con respecto a los 9 escaños de 2016 y si tendrá en cuenta esos resultados para negociar una coalición con Cs en Cataluña, ha indicado que la "única alternativa moderada y constitucionalista" en el País Vasco es la coalición de PP+Cs. "Esperamos tener ese respaldo y ser decisivos en la política vasca", ha agregado.

Casado ha asegurado el 12 de julio "pinta mal" para Pedro Sánchez porque en Galicia "no tiene buenas expectativas" y en País Vasco, dónde ha gobernado con el PNV cuatro años, está sobre la mesa la "catástrofe" del vertedero de Zaldivar y "casos de corrupción que quitan un poco el velo de infalibilidad del PNV". "Ellos son los que tenían unas expectativas muy altas", ha apostillado.

Además, el presidente de los 'populares' ha acusado al Gobierno del PNV de "intentar ocultar en campaña sus pactos en Madrid con la izquierda radical". "Allí van de centro-derecha y moderados, pero aquí son los que han hecho la moción de censura con Sánchez y han votado que Iglesias sea vicepresidente e incluso los que no dicen nada cuando Bildu, que no condena 800 asesinatos, pacta con Sánchez una reforma laboral", ha aseverado.

DEFIENDE "UNIR EL CONSTITUCIONALISMO"

Y preguntado de nuevo sobre esa unión en las elecciones catalanas, Casado ha señalado que su proyecto es "conocido desde hace dos años", cuando se presentó a la Presidencia del PP, y ha recalcado que él es "siempre coherente".

"Creo que tenemos que unir el constitucionalismo y nos tenemos que unir los que no queremos que Pablo Iglesias sea vicepresidente del Gobierno o Bildu tenga el papel clave para la investidura, o ERC o JxCat exijan una mesa de autodeterminación", ha manifestado, para señalar de nuevo que si PP y Cs hubieran ido juntos a las últimas elecciones generales habrían sacado "20 escaños más".

Casado ha subrayado que esa unión en Cataluña --donde podría haber elecciones el próximo otoño-- no tiene por qué ser una coalición como en el País Vasco y ha asegurado que PP y Cs tienen "una buena relación" y la gente les tiene que ver como "una alternativa ganadora". A su juicio, no hay que fijarse en "la pequeña política" y en si se logra un escaño más o menos porque "al final los españoles pensarán que no están siendo responsables".