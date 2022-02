Casado defiende que la oposición en Francia o Alemania también critica el reparto nacional de los fondos europeos

El líder del PP viaja a Bruselas pero no se reúne con ninguno de los comisarios responsables de los fondos UE

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido este lunes en Bruselas que la oposición conservadora en Francia o Alemania, que pertenece a la familia popular, también crítica el reparto nacional poco transparente de los fondos europeos, principal argumento que el PP esgrime contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Dentro del Partido Popular Europeo (PPE) todos los partidos que estamos en la oposición compartimos las mismas críticas", ha apuntado Casado en declaraciones desde el Parlamento Europeo, donde se ha reunido con la nueva presidenta, Roberta Metsola.

En un viaje a Bruselas donde se ha visto con Metsola y el jefe de grupo popular en la Eurocámara, Manfred Weber, pero no con los comisarios económicos europeos, Casado ha asegurado que las denuncias del PP español al reparto de los fondos es similar a la que hacen los populares en Francia, Italia, Malta, Bulgaria, o la CDU alemana, todos partidos en la oposición.

"En el PPE pedimos globalmente que haya una gestión objetiva, transparente, eficaz y no sometida al clientelismo partidista", ha argumentado, defendiendo que estas críticas "no es hablar mal de España", sino de la gestión que hace el Ejecutivo español de los fondos de recuperación anticrisis aprobados por Bruselas.

El líder del PP ha argumentado que el plan de recuperación español carece de "componentes estructurales" y se da a proyectos que "no son imprescindibles", momento en el que ha puesto como ejemplo que el Ejecutivo de Mario Draghi en Italia o el del socialista Olaf Scholz en Alemania abordan temas, a su juicio, más importantes como la bajada de impuestos, la vivienda, la digitalización o planes hidrológicos.

"Una vez que no se ha hecho bien (los planes), al menos que el dinero que venga no se desperdicie en proyectos que no crean empleo y que se dan a dedo para generar corrientes de voto favorable al partido que gobierna en España", ha insistido Casado, quien ha defendido el papel de vigilancia y fiscalización que hacen instituciones comunitarias como la Eurocámara o la Comisión Europea.

Así, ha avisado que una cosa son las "promesas" del Gobierno de Pedro Sánchez con respecto al impacto de las reformas educativa, laboral y de pensiones, y otra cosa será la evaluación que haga Bruselas de su puesta en marcha.