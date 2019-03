Casado dice que la mitad de los votos a Cs y Vox no conseguirán escaño: "Tienen que reflexionar si son útiles"

Publicado 19/03/2019 12:19:59 CET

Se identifica con Adolfo Suárez y dice que si gobierna, la "primera visita" que recibirá en la Moncloa será la de Aznar y Rajoy

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que Ciudadanos y Vox tienen el "mérito de haber lanzado un proyecto político de cero y una expectativa de voto interesante", pero ha subrayado que ambas formaciones tienen que "reflexionar si son útiles y responsables", máxime cuando "la mitad de sus votos no va a conseguir escaño".

En una entrevista con la revista Telva, recogida por Europa Press, Casado ha señalado que los partidos de Albert Rivera y Santiago Abascal "no tienen ninguna experiencia de gestión y les sale gratis opinar".

"La mitad de sus votos no va a conseguir escaño, sobre todo, en las circunscripciones pequeñas. Ciudadanos y Vox tienen que reflexionar sobre si son útiles y responsables al proponer un proyecto político que está fragmentando el espacio electoral alternativo a ese bloque de PSOE, Podemos y los independentistas", ha manifestado.

Al ser preguntado cómo va a mantener las alianzas de Gobierno con Cs y Vox, con posturas dispares en asuntos como la ley de violencia de género, Casado ha afirmado que hará lo mismo que hicieron con Andalucía, "no tocando ninguna de las ayudas contra la violencia hacia la mujer".

"AL MALTRATADOR, TOLERANCIA CERO"

Tras asegurar que el foco del PP sobre la violencia contra la mujer es "el adecuado", ha afirmado que "no hay que enfrentar mujeres contra hombres, ni victimizar a la mujer por el hecho de ser mujer, ni criminalizar al hombre por serlo". "Al maltratador, tolerancia cero", ha resaltado, para recordar que el PP ha propuesto prisión permanente revisable para algunos casos de maltrato que acaben en secuestro, violación y asesinato.

Casado ha subrayado que "nadie" les va a "dar lecciones de ser duros contra los maltratadores". "Pero al mismo tiempo no creemos en esa política colectivista por la cual hay que prevenir la violencia de género por el mero hecho de ser mujer o hay que disuadir esa violencia por el mero hecho de ser hombre", ha apostillado.

El líder del PP considera que es "compatible la dureza extrema contra los maltratadores sin caer en esto que dice la izquierda de proteger más a las mujeres". "¿Qué hacemos: las escoltamos por la calle? Hay que disuadir con penas más duras, juicios rápidos y medios al alcance de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha planteado.

Casado, que no recuerda cuándo fue la última vez que habló con la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes --para la que la Fiscalía ha pedido tres años y tres meses de cárcel por el 'caso máster'--, ha indicado que ese asunto forma parte del "entorno privado" y se ha mostrado convencido de que se aclarará. A su entender, lo mejor es no hacer valoraciones de algo que está judicializado.

"ME SIENTO IDENTIFICADO CON ADOLFO SUÁREZ"

En cuanto a si se considera amigo personal de José María Aznar y Mariano Rajoy, Casado ha confesado que no sabe si se considera amigo de sus "ex jefes", pero sí que ha tenido la suerte de trabajar con los dos. "La primera reunión que tuve en mi despacho fue con los dos. Y la primera visita que recibiré en la Moncloa será la de Aznar y Rajoy", ha agregado.

Sobre su referente político, Casado ha señalado que es "muy amigo" de Adolfo Suárez Illana, el hijo del expresidente del Gobierno. "Y por lo que él me cuenta, me siento identificado con su padre. Era muy audaz y a la vez poseía esa prudencia que tenemos los castellanos", ha dicho, para añadir que quiere rodearse de un "buen equipo formado por gente incluso mejor" que él.

Al ser preguntado qué será lo primero que hará si llega a Moncloa, ha respondido que no lo ha pensado pero que su "última preocupación será el colchón", en alusión a la revelación que hace Pedro Sánchez en su libro 'Manual de resistencia' sobre la primera decisión que tomó al llegar al Palacio de la Moncloa.

"No tengo ningún rechazo a Sánchez ni a su familia. Lo que me preocupará entonces será España, su situación económica y los compromisos adquiridos con el independentismo, entre otras cosas. Lo que me obsesiona es llegar a tiempo", ha agregado.

HA DICHO A SUS HIJOS QUE ESTÁ EN UN CONCURSO

Casado, que define a su mujer Isabel Torres como una persona "discreta" y "patriota", confiesa que les ha contado a sus hijos que participa en un concurso y por eso está menos en casa. "Me preguntan todos los días si lo he ganado ya", ha exclamado.

El líder del PP relata además en esta entrevista personal el "flechazo" con su mujer en su etapa universitaria y la experiencia que vivieron con su hijo prematuro, que nació a las 22 semanas. Ante el caso similar que han afrontado Irene Montero y Pablo Iglesias con sus mellizos, dice que han estado "cerca de ellos" y han descubierto "a dos padrazos". "Estamos en las antípodas en muchas cosas, pero me quito el sombrero por cómo les están sacando adelante", ha concluido.