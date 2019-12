Casado exige la comparecencia de Robles y Marlaska en el Congreso por el incidente diplomático entre España y Bolivia

Publicado 30/12/2019 16:27:26 CET

Asegura que "gerifaltes" de Morales que están en la embajada de México "tienen mucha información sobre el germen de Podemos"

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha solicitado este lunes la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa en funciones encargada de Exteriores, Margarita Robles, y del titular de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, por el incidente diplomático entre España y Bolivia el pasado fin de semana. "Queremos saber toda la verdad y por eso pedimos la comparecencia de los ministros", ha enfatizado.

El pasado 27 de diciembre la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, se dirigió a la residencia oficial de la Embajada mexicana en dos coches, pero policías bolivianos impidieron el paso de dos vehículos y personal de seguridad --al menos cuatro individuos-- salieron del coche encapuchados y presumiblemente armados, según las autoridades bolivianas, que consideran este acto un "atropello" a la soberanía de Bolivia.

En una rueda de prensa en la sede del PP para hacer balance del año, Casado ha señalado que Robles y Marlaska deben dar explicaciones acerca de por qué "cuatro agentes del cuerpo de élite de la Policía Nacional", Grupo de Operaciones Especiales (GEO), se desplazaron armados junto a la número dos de la Embajada a la residencia de la embajadora mexicana.

En este sentido, ha indicado que los ministros deben "esclarecer" en sede parlamentaria por qué han entrado en la residencia de la embajadora de México "a unas horas muy tempranas con hombres armados en un momento en que en esa residencia están nueve de los antiguos gerifaltes del régimen de Evo Morales que están intentando cruzar a la frontera argentina".

LO VINCULA A LA NEGOCIACIÓN CON PODEMOS

Casado ha criticado que, como ocurrió con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, España "vuelva a cambiar de aliados" y achacado este giro a la negociación con Podemos. "Ahora parece ser que el señor Sánchez, no sabemos por qué oscuros pactos con Podemos, ha sido timorato a la hora de hacer una declaración sobre lo que Evo Morales pretendía hacer, que es un fraude electoral en toda regla, que hasta su propio partido en el Parlamento boliviano a través de la unanimidad de una ley que convoca nuevas elecciones democráticas habían asumido", ha manifestado.

En este sentido, ha recriminado al Ejecutivo español que España no solo no haya "censurado" ese fraude como Alemania, Francia o Estados Unidos sino que además "no explica lo que ha pasado en este incidente consultar, en el que las autoridades bolivianas ponen en duda si se estaba queriendo sacar alguno de los máximos mandatarios del régimen de Morales en un coche de la delegación española".

Durante su comparecencia, Casado ha señalado que esos "gerifaltes de Evo Morales que están en la embajada de México tienen mucha información sobre el germen de Podemos". De hecho, ha recordado que Iñigo Errejón "estuvo tres años años trabajando en la cancillería de Evo Morales y su tesis doctoral versa sobre ese país" y Juan Carlos Monedero "facturó emolumentos muy abultados" a ese país.

REUNIÓN CON UN SENADOR BOLIVIANO

Casado ha informado de que esta mañana ha conversado sobre ese incidente diplomático con el senador boliviano de centro-derecha Óscar Ortiz, líder del Movimiento Demócrata Social y que fue candidato a la Presidencia de Bolivia por la alianza Bolivia Dice No en las elecciones nacionales de octubre de 2019.

En estas semanas, ha señalado que su partido también ha conversado con Carlos Mesa, que fue también candidato presidencial y con el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga, que le han trasladado la "gran indignación" que hay en el Gobierno actual de Bolivia "por la actuación de la diplomacia española".