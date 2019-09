Casado pide a Sánchez que explique porqué el pacto con Podemos en CCAA y ayuntamientos no es válido a nivel nacional

450646.1.644.368.20190831134559

LAS NAVAS DEL MARQUÉS (ÁVILA), 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que explique a sus votantes porqué el pacto con Podemos en comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones provinciales no es válido a nivel nacional.

Además le ha acusado de "no hacer absolutamente nada" para formar gobierno porque "le viene muy bien estar en funciones".

Por ello, le ha instado a que "se aclare si quiere elecciones", cuanto antes, y "ahorre ya esta precampaña electoral financiada con todos nuestros impuestos".

"Si Pedro Sánchez quiere ir a las urnas, nosotros ya hemos dicho que no tenemos nada que temer, y que el partido está preparado, está fuerte para mejorar los resultados, pero creo que es algo que los españoles no entenderían, es una irresponsabilidad", ha argumentado en su visita a las zonas afectadas por las tormentas de lluvia y granizo en Las Navas del Marqués (Ávila).

"Los españoles no merecen esta inestabilidad y este uso de los fondos públicos para una campaña electoral que parece que para Sánchez ya ha empezado", ha afirmado Casado.

En este sentido, el popular ha criticado que Sánchez no haya hecho "absolutamente nada" para llevar a cabo el encargo recibido por el Rey y ha pedido que no cargue la responsabilidad en los partidos de la oposición. "Le viene muy bien estar en funciones", ha subrayado.

Casado ha insistido en que el Partido Popular no puede facilitar un gobierno de izquierdas. "Nunca diré que un gobierno del PSOE y de Podemos sea buena para España, pero si fuera un votante de izquierdas no entendería por qué lo que ha valido en La Rioja, en Aragón o en Navarra (...) no es válido a nivel de un ministerio", ha hecho hincapié el dirigente popular. "Eso es algo que la izquierda tendrá que resolver entre ellos", ha zanjado.

A pesar de mostrarse no partidario de una repetición electoral, Casado ha recordado que en aquellas comunidades autónomas donde ganaron las elecciones han sido capaces de "formar gobierno y desbloquear". "La izquierda ha demostrado que no sabe negociar con ni siquiera los que tilda de socios preferentes", ha criticado.

"Si fuéramos a elecciones, la clave sería qué partido es capaz de dialogar a su izquierda y a su derecha, es capaz de llegar a acuerdos y desbloquear esta situación que ya empieza a pasar factura a los españoles en materia de empleo, en inversiones internacionales y también en estabilidad política", ha subrayado.