Casado pide centrarse en CyL porque el congreso de Madrid es "secundario"

Asegura que no puede opinar sobre si Ayuso será presidenta del PP madrileño porque deciden los afiliados

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha calificado de "estupenda" su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha pedido centrarse en este momento en las elecciones en Castilla y León, asegurando que lo demás "es secundario", en relación a la fecha del congreso regional madrileño.

Casado ha recordado que "hay un plazo fijado" para los congresos del partido aprobado por la Junta Directiva Nacional "hace ya un año y medio" y con el visto bueno de "todos", y ha añadido que si ahora hay unas elecciones autonómicas tendrán que "estar centrados" en esos comicios.

De hecho, ha señalado que la propia Ayuso, los demás presidentes autonómicos y la cúpula del PP viajarán a León este fin de semana a apoyar a Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a la Presidencia de CyL. "Y lo demás, de verdad que es secundario", ha declarado cuando le han preguntado si las elecciones pueden retrasar congresos del PP pendientes como el de Madrid y dinamitar la aparente tregua con Ayuso que se visualizó públicamente el lunes.

"EL PP ESTÁ A LO IMPORTANTE"

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Casado ha asegurado que la relación con Ayuso "es estupenda" y ha expresado su apoyo a la decisión del Gobierno madrileño de recurrir la "discrecionalidad" en el reparto de los fondos europeos, al tiempo que ha dicho que "acierta bajando los impuestos" y que "está haciendo muy bien la vuelta al cole".

Ayuso y Casado conversaron recientemente para felicitarse la Navidad, una charla que han confirmado a Europa Press fuentes de sus equipos, pero de la que no han trascendido detalles por enmarcarla en una "conversación privada".

El presidente del PP ha destacado que en el congreso del PSOE de Madrid "hubo ocho candidaturas y no se ha enterado nadie". "El PP está a lo importante", ha indicado, para agregar que están "orgullosos de cómo gobiernan" sus presidentes y alcaldes, y la dirección nacional "los va a apoyar".

¿POR QUÉ NO PERMITEN QUE SEA PRESIDENTA DEL PP DE MADRID?

Al ser preguntado expresamente por qué no permiten que Ayuso sea presidenta del PP de Madrid en un plazo breve de tiempo como ella reclama, el líder del PP ha señalado que "no es su función" y él "no puede decir quién va a ser" el presidente del PP de Madrid o en otra autonomía.

"Lo único que vengo diciendo estos meses es que yo no puedo opinar de eso. Lo tienen que elegir los militantes. Yo no voy a decir quién se va a presentar", ha manifestado, para añadir que el PP ha celebrado más de 50 congresos estos últimos meses y solo en uno hubo dos listas, en alusión al cónclave de Sevilla.

CAÍDA DEL PP EN LAS ENCUESTAS

Casado ha admitido que con las listas únicas la organización "lo que quieren es mandar un mensaje de unidad", de que están "todos fuertes y unidos". Además, ha asegurado que él propuso en su día a candidatos "desconocidos" como Ayuso, Almeida o Jorge Azcón, y que recibió "muchas críticas" en aquel momento.

Al ser preguntado si le preocupa que la bronca de la dirección del PP con Ayuso haya frenado la subida del partido en las encuestas, ha dicho que a él le "preocuparía si fuera Pedro Sánchez" porque llegó al Gobierno hace dos años y le ha "sorpassado la oposición", algo que, según ha dicho, "no había pasado nunca en la historia de España".

"La preocupación la tendrá Moncloa", ha recalcado, para añadir que los sondeos reflejan que los españoles quieren "un cambio" y su partido se está dedicando a plantear "propuestas y alternativas" como su iniciativa para rebajar el precio de la ley.

Por todo ello, ha insistido en que él como líder del Partido Popular "está a lo importante, en dar soluciones a los españoles". "Y lo demás, son anécdotas", ha manifestado.

"MAYORÍA SUFICIENTE" EN CYL PARA GOBERNAR SIN COALICIONES

En cuanto a si el PP podría gobernar con Vox, Casado ha señalado que él no habla de "otros partidos" salvo del Gobierno porque para eso los españoles "le pagan un sueldo". En el caso concreto de Castilla y León, ante las elecciones del 13 de febrero, ha dicho que Mañueco "quiere tener las manos libres" porque el multipartidismo "ha demostrado que ha dado más inestabilidad y peores cifras de satisfacción de los ciudadanos".

A su entender, cuando hay estabilidad y "seriedad en las políticas" es cuando un dirigente puede aplicar su programa de gobierno. Y ha recalcado que en Castilla y León buscan que Mañueco logre una "mayoría suficiente" para poder llevarlo a cabo "sin necesidad de pactos ni coaliciones" porque esos acuerdos al final acaban en "mociones de censura o gobiernos rotos".

El presidente del PP ha asegurado que esperan que en San Valentín, 14 de febrero, su partido tenga esa "victoria electoral" dado que los comicios están fijados para la víspera.

MORENO DECIDIRÁ CUANDO HAY ELECCIONES EN ANDALUCÍA

Al ser preguntado si en junio puede haber elecciones en Andalucía, Casado ha señalado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya ha dicho que va a intentar agotar la legislatura y ha añadido que hará lo que considere oportuno.

"Él hará lo que quiera y yo ya he dicho por activa y por pasiva que no le he dicho nunca nada más que vele por el interés de los andaluces por encima del partido. Pero es lo que dice siempre y yo le creo. Va a intentar que haya estabilidad hasta el final. Depende de sus socios", ha concluido.