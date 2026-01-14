Castilla-La Mancha denuncia el "chantaje" independentista de la financiacion y avisa: "La ordinalidad es una línea roja"

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina (PSOE), ha señalado este martes que el modelo de financiación propuesto por el Gobierno es "un chantaje de los independentistas catalanes, que lo único que buscan son privilegios", y ha avisado de que el principio de ordinalidad que defiende Cataluña es "una línea roja" para el Gobierno castellanomanchego.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los periodistas a la entrada del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en Madrid, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicara el nuevo modelo a las comunidades autónomas, con medidas como el incremento del porcentaje de cesión a los territorios de IRPF, que pasará del 50 % al 55 %, y del IVA del 50 % al 56,5 %.

Del encuentro de hoy, al que acude con "gran expectación", Ruiz Molina espera que el Ministerio de Hacienda traslade los "datos precisos" de la propuesta, de los que, según ha dicho, hasta ahora no dispone el Ejecutivo autonómico. En ese sentido, ha criticado que la única información que tenga al respecto sea "de los apuntes" que tomó de la rueda de prensa de Montero del pasado viernes, en la que informó de acuerdo, y "del dossier de prensa".

"Está claro que esos datos sólo los tiene el Estado, los independentistas y parece ser que también el presidente de la Generalitat (Salvador Illa)", ha agregado el consejero.

¿CÓMO SE VA A INCREMENTAR LA FINANCIACIÓN DE LAS CCAA?

A renglón seguido, Ruiz Molina ha pedido conocer de qué manera se va a incrementar la financiación de las comunidades autónomas y con qué recursos van a contar las regiones en 2027, para saber si la medida "se ha hecho con un criterio racional o con un criterio caprichoso".

Por otro lado, el consejero ha dicho que le parece "lógico" que el Ejecutivo central inste al PP a presentar su propia propuesta de financiación, si bien ha asegurado que le hubiera "gustado" que ese debate se hubiera tenido también en el seno del PSOE.

A su juicio, el hecho de que no haya habido un debate en el seno del partido incumple con dos resoluciones aprobadas en el Congreso Federal del PSOE de Sevilla. Por un lado, el hecho de que la multilateralidad "se haya negociado de manera bilateral" con un partido "que no tiene representación en el Gobierno", en alusión a ERC, y por otro, la consagración del principio de ordinalidad "que defendía Cataluña".

"Que tengamos la ordinalidad significa que aquellas comunidades autónomas que tienen mayor capacidad tributaria tienen derecho a mayor financiación y, por lo tanto, a que sus ciudadanos puedan recibir los servicios públicos en mejores condiciones que los demás. Si esto lo trasladamos a la sociedad, estamos trasladando el mensaje de que quien paga más IRPF porque tiene mayor capacidad económica tiene derecho a ser mejor tratado en relación con los servicios públicos", ha aducido.