De Castro dice que no optó por "vía fácil" de PP y Vox porque llevaría a Melilla "al precipicio con la extrema derecha"

Publicado 22/06/2019 15:09:47 CET

MELILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), ha asegurado en su discurso de toma de posesión que si bien podría haber escogido la "vía fácil" de pactar con PP y Vox, ha optado por el cambio con Coalición por Melilla (CPM) y PSOE porque lo contrario hubiera llevado a la ciudad "al precipicio".

En su intervención en el acto, al que asistió la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, y el diputado nacional de Cs Fernando Gutiérrez, De Castro ha declarado que podría haber escogido "la vía fácil, acomodarse y gobernar por inercia".

"Pero habría sido un largo camino de cuatro años hacia el precipicio de la mano de la extrema derecha, blanqueando la corrupción y traicionando a la mayoría de los melillenses", añadió.

El único diputado de Cs sobre 25 parlamentarios que conforman la Asamblea de Melilla ha destacado que "no quisimos y escogimos el cambio" después de 19 años ininterrumpidos de presidencia de Juan José Imbroda (PP), que optaba a una nueva reelección.

De Castro ha admitido que su decisión es complicada, pero ha asegurado que no tiene miedo. "Sé que este camino será largo y tortuoso. Quizá no somos aún conscientes de los retos que se avecinan, ni del tiempo que necesitaremos para superarlos. Pero, si estamos aquí es porque hemos preferido tener esperanza, y no miedo", ha dicho.

El representante del partido naranja ha lamentado que su antecesor Juan José Imbroda no haya querido estar en el acto de su toma de posesión para entregarle el toisón y el bastón de mando.

"Me habría gustado agradecer públicamente al presidente Imbroda todos sus años al frente del este gobierno y desearle suerte en el camino que emprenda ahora, sea cual sea. Lamentablemente, no está aquí" ha declarado el mandatario.

A su juicio, su ausencia y la de todo su grupo "es quizá la metáfora que mejor resume el concepto de democracia que tenemos cada uno, y el respeto que ambos le tenemos a esta Asamblea y a los ciudadanos de Melilla. Esta es la realidad".

En este sentido, ha declarado que "con él que nos distancia nuestra forma de concebir la política y el servicio público, pero creo que compartimos una convicción: nos duele Melilla tanto como amamos Melilla". "Ese dolor, pero, sobre todo, ese amor -ha añadido- por nuestra ciudad, es lo que hoy nos ha traído hasta aquí".

Para De Castro "es innegable que, después de 19 años de gobierno, Melilla ha cambiado, se ha enriquecido y ha superado una crisis terrible. Pero también es evidente que estamos pagando las consecuencias de una mala gestión sostenida en el tiempo, y de una clase dirigente acomodada en el triunfalismo que muchas veces prefirió servirse, y no servir, y que hizo todo lo posible para que esta ciudad entrara en un letargo que empezaba a ser irreversible". Por ello, ha asegurado que "Melilla ya ha despertado".

Al respecto, ha querido destacar que "queramos o no, somos herederos de una historia que no sería como la conocemos sin el abrazo pacífico de cuatro culturas. Cristianos, musulmanes, judíos e hindúes se esforzaron por alcanzar una convivencia que, lejos de ser perfecta, sí es asombrosa y modélica".

Por otro lado, y ante la negativa de PP y Vox a aceptar su nombramiento como presidente de Melilla, hasta el punto de llevar a los tribunales las presuntas irregularidades cometidas por el diputado de Cs en el pleno de la constitución de la Asamblea al no cumplir el requisito de postularse al cargo y reclamar que Juan José Imbroda (PP) sea investido como presidente, ha dicho que la democracia también es saber perder.

"Estoy convencido, y creo que hablo en nombre de todos los miembros del próximo gobierno, de que nuestras diferencias sociales, políticas y religiosas, más que una debilidad, serán una fortaleza contra aquellos que no toleran que la democracia también es perder", ha añadido.

Por ello, ha subrayado que "creemos que el diálogo, y solo el diálogo sin enfrentamientos, es la mejor forma de cerrar viejas heridas". "Y porque las soluciones, a veces, están más cerca de las personas que de los programas electorales" ha apuntillado.

MINISTRA TRANSMITE LEALTAD DEL GOBIERNO CENTRAL.

Antes de la intervención de Eduardo de Castro, la ministra en de Industria, Comercio y Turismo en funciones del Gobierno de España, Reyes Maroto, ha tomado la palabra para trasladar a Eduardo de Castro la felicitación del Ejecutivo central por su elección como nuevo presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla

En su discurso, Reyes Maroto ha trasladado al mandatario melillense el mensaje del presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez de mantener unas relaciones basadas en la lealtad institucional y la colaboración.

En este sentido, la ministra ha transmitido a Eduardo de Castro "en primer lugar respeto a las competencias y responsabilidades de cada institución, en segundo lugar, la búsqueda de acuerdos mediante la comunicación y la cooperación constante y en tercer lugar la consideración de los derechos y las demandas de los ciudadanos de Melilla independientemente de su adscripción ideológica, de su origen y de cuantas diferencias existan en cada momento".

Asimismo, ha prometido atención y esfuerzo constante para llevar a buen término estos planteamientos, "que son mayores en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla" donde "el protagonismo del Estado es mayor en la vida diaria de los ciudadanos".

Por último, ha manifestado al presidente de la Ciudad que en nombre de Pedro Sánchez le transmita "el deseo de que Melilla sea una vez más ejemplo de convivencia, integración y, cómo no, de desarrollo económico y social".