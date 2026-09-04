Cataluña celebra que el plan de financiación siga adelante y espera que pueda mejorarse en el Congreso

Archivo - La consellera de Economía y Hacienda, Alicia Romero, durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alícia Romero, ha celebrado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) haya avalado el plan de financiación autonómica del Gobierno, y ha dicho que espera que los "críticos" puedan mejorar esta propuesta durante el trámite parlamentario.

Así ha reaccionado la consellera catalana en declaraciones a los periodistas al término de esta cita en Madrid, en la que tanto su voto con el de Canarias ha servido al Gobierno para aprobar su plan de financiación y llevarlo al Consejo de Ministros.

"Esperemos que todos aquellos que son críticos o que creen que el modelo podría ser mejor, aunque muchos han reconocido que era una buena base, lo puedan mejorar en ese trámite parlamentario", ha añadido la consellera.

En cualquier caso, Romero ha reconocido que el Govern está "satisfecho" en tanto en cuanto el modelo de financiación actual lleva doce años caducado, poniendo en valor la "valentía" del Ejecutivo de Pedro Sánchez para incorporar más recursos al sistema.

Sobre el tono de la reunión, la consellera catalana ha destacado que ha sido "correcto" y ha defendido que las comunidades del PP han transmitido su posición frontal, aunque cree que han terminado reconociendo que la base del modelo es positivo.