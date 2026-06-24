CC logra el apoyo del PP en el Senado para presionar al Gobierno a negociar el 'Decreto Canarias' de Clavijo

Archivo - El portavoz de Coalición Canaria en el Senado, Fernando Clavijo, interviene durante un pleno del Senado, a 25 de abril de 2023, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha apoyado este miércoles en el Pleno del Senado una moción de Coalición Canaria (CC) en la que insta al Gobierno a convocar "con la mayor inmediatez" la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Canarias para negociar la propuesta del denominado 'Decreto Canarias' impulsada por el Ejecutivo autonómico presidido por Fernando Clavijo.

La iniciativa, con carácter no vinculante, reclama además fijar una metodología de negociación con el Ejecutivo canario y acordar un calendario de cumplimiento de los compromisos "pendientes" recogidos en la denominada 'Agenda Canaria', el Estatuto de Autonomía y los acuerdos reflejados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) vigentes.

En la exposición de motivos, a la que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que Canarias "no reclama privilegios", sino que se cumplan los compromisos adquiridos y que la igualdad entre ciudadanos sea "efectiva" también para quienes residen en un territorio archipielágico, ultraperiférico y alejado del continente.

Los nacionalistas canarios recuerdan que, tras las elecciones generales de 2023, presentaron una 'Agenda Canaria' como condición para respaldar una investidura. Según señalan, dicho acuerdo incorporaba compromisos concretos para el archipiélago, algunos de los cuales se han cumplido parcialmente, mientras que otros continúan pendientes o bloqueados.

Asimismo, advierten de que la prórroga de los PGE de 2023 ha agravado esta situación al mantener partidas "desactualizadas", retrasar transferencias y dificultar la ejecución de inversiones estratégicas para las islas.

En este sentido, CC considera que Canarias no puede quedar "paralizada" por la "incapacidad" del Gobierno para aprobar unas nuevas cuentas públicas ni por una gestión basada en decretos que, a su juicio, no tiene en cuenta las necesidades específicas del archipiélago.

RETOS ESTRUCTURALES

La formación nacionalista subraya además que Canarias afronta una acumulación de emergencias y desafíos estructurales, entre los que cita la crisis migratoria, la emergencia energética, las dificultades de acceso a la vivienda, los problemas hídricos en determinadas islas, el cambio climático, la transformación tecnológica y los desequilibrios demográficos.

En este contexto, recuerda que el Gobierno de Canarias ha elaborado, tras mantener contactos con la Federación Canaria de Islas (Fecai) --asociación que aglutina a los siete cabildos insulares--, la Federación Canaria de Municipios (Fecam), sindicatos y agentes económicos y sociales, una propuesta denominada 'Decreto Canarias' para el mantenimiento y recuperación de las condiciones sociales y económicas del archipiélago.

Dicha propuesta se sustenta, según explica CC, en tres pilares fundamentales: la Agenda Canaria, los compromisos derivados de los Presupuestos Generales del Estado actualmente vigentes y el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Por ello, la inciativa que finalmente ha sido aprobada persigue que el Ejecutivo central abra un marco bilateral de negociación con Canarias para abordar una respuesta "integral y urgente" a la situación del archipiélago y avanzar en el cumplimiento de los compromisos pendientes.

Además, a la moción se han incorporado dos enmiendas, una presentada por Izquierda Confederal y otra por el Grupo Popular.

En este contexto, la primera iniciativa ha planteado incluir en la negociación entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario la aplicación de rebajas y bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los residentes de La Gomera, El Hierro y La Palma, con el objetivo de compensar las singularidades y desventajas estructurales de estos territorios.

Por su parte, el PP ha reclamado una mayor celeridad en la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Canarias para abordar la propuesta del denominado 'Decreto Canarias', mediante una metodología de negociación "coordinada" con el Gobierno autonómico.

Asimismo, los 'populares' ha solicitado la elaboración de un calendario para el cumplimiento de los compromisos pendientes recogidos en la Agenda Canaria, el Estatuto de Autonomía y los acuerdos incluidos en los presupuestos vigentes, con el fin de corregir lo que califican como un "agravio histórico" derivado de incumplimientos financieros, legislativos y sociales con el archipiélago.