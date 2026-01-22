Las CCAA aumentaron en noviembre el periodo medio de pago a proveedores, que se estableció por debajo de 30 días

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Senado,a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas han registrado un Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de 27,68 días en noviembre de 2025, lo que supone un aumento del 0,73 % respecto a octubre, según ha informado el Ministerio de Hacienda.

De esta forma, el periodo medio de pago de las regiones se situó por debajo de los 30 días, que es el plazo máximo establecido por la normativa.

Baleares fue el territorio que más tardó en pagar a los proveedores, con una media de 55,78 días. También superaron el límite permitido Cantabria, con 39,99 días de media, Castilla y León, con 39,71, Castilla-La Mancha, con 37,96, y la Comunitat Valenciana, con 31,37 días.

En el lado contrario, Extremadura fue la que menos demoró los pagos, con un PMP de 11,44, seguida de Canarias, con 14,70, y Aragón, con 18,16, y el resto de comunidades autónomas se situaron por debajo del máximo de los 30 días.

Por su parte, la ratio de operaciones pagadas se estableció en 24,02 días, y la de operaciones pendientes en 31,75 días, lo que supone una disminución de 1,61 días, en el caso de las operaciones pagadas, y un aumento de 1,83 días en las operaciones pendientes de pago, en ambos casos respecto al mes anterior.

Por otro lado, el PMP de la Administración central alcanzó los 21,15 días, lo que supone una bajada de 2,66 días en relación con el mes de octubre. La ratio de operaciones pagadas se situó en 24,13 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago llegó hasta los 17,48 días.

Las entidades locales incluidas en el modelo de cesión registraron un PMP de 27,93 días, una cifra que constituye 1,08 días menos que el mismo mes del año anterior.

Además, los Fondos de la Seguridad Social tuvieron un periodo medio de pago de 8,03 días, lo que supone una disminución de 0,52 días en relación al mes anterior. En este caso, la ratio de operaciones pagadas se cifró en 8,49 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago fue de 6,78 días.

