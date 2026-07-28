Las CCAA del PP afean la ausencia de Puente en la primera Sectorial en cuatro años: "Es una tomadura de pelo"

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Transportes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han afeado este martes la ausencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la primera Conferencia Sectorial de Transportes que se celebra desde 2022, una situación que han llegado a calificar de "tomadura de pelo" y que, a su juicio, evidencia la falta de diálogo del Ministerio con las autonomías.

Así se han pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión de la Conferencia Sectorial, en la que el Ministerio pretendía abordar asuntos como el Plan Social para el Clima, el desarrollo reglamentario de la Ley de Movilidad Sostenible o el programa del abono único y que finalmente ha presidido el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en ausencia del ministro.

En este sentido, los consejeros del PP han coincidido en reprochar que, después de cuatro años sin convocarse este órgano de cooperación, Puente no acudiera a la reunión para escuchar las demandas de las comunidades autónomas.

Aunque han agradecido la disposición de Santano para atender sus planteamientos, han lamentado que muchas de las cuestiones planteadas quedaran sin respuesta y que el encuentro se limitara, en gran medida, a exponer decisiones ya adoptadas por el Ministerio.

Asimismo, el consejero gallego, Diego Calvo, ha calificado de "tomadura de pelo" la actitud del Ministerio y ha denunciado que las comunidades siguen sin participar en la elaboración de asuntos que afectan directamente a sus competencias, como el nuevo mapa concesional de autobuses o el desarrollo reglamentario de la Ley de Movilidad Sostenible.

Además, el 'popular' ha avanzado que las comunidades volverán a reclamar la convocatoria de nuevas conferencias sectoriales para abordar estas cuestiones y ha insistido en que el Ministerio debe recuperar este órgano como espacio de diálogo con las autonomías.

RECLAMAN BILATERALES CON EL MINISTRO

Otro de los reproches compartidos por los gobiernos autonómicos ha sido la ausencia de reuniones bilaterales con Puente, una situación que, según han denunciado, dificulta trasladar las necesidades específicas de cada territorio.

En este contexto, Baleares ha expresado su "máxima indignación" por una ausencia que ha considerado "absolutamente injustificable" y ha asegurado que España tiene "un Ministerio sin ministro", al acusar a Puente de preocuparse "más de tuitear que de dirigir una cartera tan importante como la de Movilidad y Transportes".

Además, ha lamentado que cuestiones como la financiación estatal de la gratuidad del transporte público a partir de 2027 quedaran sin respuesta porque el Ministerio no pudo ofrecer una posición al respecto.

"NOS HA DEJADO TIRADOS"

Por su parte, Extremadura ha asegurado que Puente "ha dejado tiradas" a las comunidades autónomas. "Si ya estamos acostumbrados en Extremadura a que el tren o el avión nos deje tirados, hoy quien nos ha dejado tirados a los extremeños es el ministro de Transportes", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado que el titular de Transportes no haya respondido a las reiteradas solicitudes de reunión formuladas tanto por la Consejería como por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y ha contrapuesto esa actitud con la del ministro de Transportes de Portugal, que, según ha señalado, les recibió "en un plazo récord".

Los consejeros del PP han coincidido finalmente en reclamar una interlocución "real y permanente" con el Ministerio y han insistido en que seguirán solicitando tanto reuniones bilaterales con el ministro como la convocatoria periódica de las conferencias sectoriales, al considerar que son el foro adecuado para consensuar las principales decisiones en materia de transporte y movilidad.