Las CCAA del PP celebran el adelanto electoral y confían en que ponga fin al Gobierno de Sánchez

Archivo - Los presidentes autonómicos 'populares', a 18 de enero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han celebrado este lunes el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y han confiado en que los comicios permitan "poner fin" a la actual etapa del Ejecutivo central y propiciar un cambio de rumbo.

Así se han pronunciado los dirigentes 'populares' después de que Sánchez anunciara en una declaración institucional desde Moncloa su decisión de convocar elecciones anticipadas, para que, según ha defendido, "los españoles decidan qué futuro quieren para España".

En este marco, varios presidentes autonómicos del PP han coincidido en celebrar que los españoles puedan acudir a las urnas. "¡Por fin!", ha resumido la presidenta de Baleares, Marga Prohens, mientras que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha reiterado que "los españoles tienen la palabra, por fin".

También el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado que la convocatoria "es una buena noticia" porque supone dar "a los ciudadanos la oportunidad de hablar", mientras que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que "ya era hora de darle voz a la sociedad" porque no quedaba "más camino" que convocar elecciones.

Moreno ha defendido además que los comicios serán "muy importantes" porque se trata de "salvar y proteger" la democracia y ha señalado que no hay que tener "miedo a la alternancia".

EL PP CONFÍA EN UN CAMBIO DE GOBIERNO

Asimismo, los dirigentes autonómicos 'populares' han vinculado el adelanto electoral con la posibilidad de finalizar la actual etapa del Ejecutivo.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha festejado la convocatoria al entender que servirá para poner "fin" a un Gobierno "nefasto para España", mientras que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que se trata de "un día ilusionante" porque está convencida de que "el sanchismo llega a su final".

En la misma línea, Prohens ha confiado en que los comicios terminen con un Gobierno que, en su opinión, "ha abandonado Baleares", mientras que López Miras ha considerado que las elecciones representan "la oportunidad de recuperar el rumbo, devolver la dignidad" y acabar con el "maltrato a la Región de Murcia".

Desde la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que el 29 de noviembre los valencianos tendrán "una nueva oportunidad para decidir su futuro" y ha celebrado la posibilidad de "terminar con años de marginación de la Comunitat Valenciana bajo el Sanchismo".

En Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que a la comunidad autónoma "lo que más le interesa" es un cambio en el Ejecutivo estatal y ha considerado que, pese al "oportunismo" que atribuye a la decisión de Sánchez, su "interés personal" coincide en esta ocasión con "el sentido común" y con lo que, a su juicio, desea "la mayoría de ciudadanos". "No podíamos seguir así", ha sentenciado.

CRÍTICAS A SÁNCHEZ Y A SU FORMA DE CONVOCAR

Junto a la celebración del adelanto, varios presidentes del PP han cuestionado los motivos que han llevado a Sánchez a convocar las elecciones y han criticado el tono empleado en su declaración institucional.

El presidente de Aragón ha sostenido que Sánchez ha convocado los comicios porque cree que tiene "una ventana de oportunidad" y ha afirmado que lo hace "pensando en él mismo", mientras que la presidenta de Cantabria ha señalado que el jefe del Ejecutivo ha tomado la decisión pensando "única y exclusivamente en sí mismo".

En Castilla y León, Mañueco ha criticado que Sánchez llegue a las elecciones "sin haber resuelto ni uno solo de los problemas de los españoles" y "rodeado por la corrupción".

Por su parte, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que Sánchez "no puede más" y que las elecciones abren una "gran oportunidad" para que deje de "pisotear" España. "Estamos preparados", ha señalado.

Ayuso ha acusado además al presidente del Gobierno de haberse intentado "victimizar" durante su comparecencia y ha criticado que haya realizado un "mitin" en Moncloa.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido por su parte que España "necesita un gobierno responsable y capaz", que aporte estabilidad y "se dedique a gestionar con un rumbo claro". "Extremadura tiene mucho que decir", ha señalado, al tiempo que ha llamado a que "hablen las urnas".

LOS SOCIALISTAS RESPALDAN LA CONVOCATORIA

Frente a esta posición, los dirigentes socialistas han respaldado el adelanto electoral y han llamado a movilizar a su electorado para mantener o ampliar la mayoría progresista.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado la convocatoria y ha destacado que las elecciones generales se celebren antes que las municipales y autonómicas, algo que considera "de justicia" porque "los ciudadanos tienen que valorar en cada momento lo que se está decidiendo".

En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado su respaldo a Sánchez tras el anuncio electoral. "Catalunya no se rinde. Catalunya estará con Pedro Sánchez. Ahora más que nunca", ha afirmado.

"Si hay elecciones, es el momento de decidir entre seguir avanzando o volver atrás", ha añadido el presidente catalán.

Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha defendido la necesidad de "ampliar la mayoría social" para poder sacar adelante medidas como las que está impulsando su Gobierno, especialmente en materia de vivienda.

"Falta una mayor base social para poder aprobar medidas tan importantes como eliminar las barreras de acceso a la vivienda", ha señalado, confiando en que las elecciones permitan ampliar "esas mayorías políticas" para desarrollar estas políticas.

Desde Asturias, el presidente, Adrián Barbón, ha pedido a los españoles que se movilicen en las urnas. "¡Habla, pueblo, habla!, ha exclamado el presidente asturiano en su red social 'X'.

EL PNV LLAMA A MANTENER LA "AGENDA VASCA"

Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, ha admitido que la convocatoria de elecciones generales es "un hito muy importante desde el punto de vista político", aunque ha asegurado que el Gobierno Vasco no se va a dejar distraer por el "ruido" electoral de las próximas semanas.

Pradales ha garantizado que su Ejecutivo mantendrá su "agenda vasca" y ha advertido de que en los próximos comicios "está en juego seguir trabajando" en el "avance y fortalecimiento del autogobierno" de Euskadi.

Por último, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado "normal" que Sánchez haya convocado elecciones tras "más de un año de derrota tras derrota en el Congreso de los Diputados" y ante la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Clavijo ha apelado a que la campaña electoral sea "propositiva y limpia" y a "no caer en la crispación, en las faltas de respeto, en el ruido y en todo lo que tanta desafección le genera a la ciudadanía".