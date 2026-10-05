El PP despliega un gran lona en la fachada de sede de Madrid tras convocar Sánchez elecciones: "Por fin"

El PP despliega una lona en su fachada con el mensaje 'Por fin', tras anunciar Sánchez que convoca elecciones generales.- EUROPA PRESS

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha desplegado una gran lona en la fachada de su sede nacional de Madrid, una vez que Pedro Sánchez ha anunciado elecciones para el día 29 de noviembre, con el mensaje "Por fin" y la imagen de una urna.

El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho hincapié en ese mensaje tanto al inicio como al término de la declaración institucional que ha ofrecido tras conocer la fecha de los comicios, en la que ha apelado al cambio para cerrar una "etapa negra" y abrir la "reconstrucción nacional" en España.

"Por fin. Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar la mayoría. Por fin, decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo, todos los españoles", ha arrancado el presidente de los 'populares'.

Y antes de terminar esa intervención, Feijóo ha llamado a los ciudadanos a acudir a las urnas el día 29 para que en España se produzca un cambio "profundo, honesto y necesario". "Por fin podremos votarlo. Por fin podremos elegir. Por fin, la palabra la tiene España. Vamos a por ello", ha concluido.

"POR FIN": UNA URNA Y LA BANDERA DE ESPAÑA

Este mediodía, y a 54 días de que los ciudadanos puedan pronunciarse en unas elecciones, el PP ha decidido colocar una enorme lona sobre fondo azul en la que se lee el mensaje 'Por fin' escrito en letras blancas junto a una urna. Encima de la pancarta aparece la bandera de España y debajo las siglas del PP.

Fuentes del PP han admitido que el partido trabajaba con la hipótesis de un adelanto electoral y por eso esta pancarta estaba preparada para el mismo momento en que Pedro Sánchez fijase la fecha de las elecciones, han indicado fuentes del equipo de Feijóo.

Estos preparativos evidencian, según fuentes 'populares', que Feijóo y la dirección del PP están preparados para afrontar las elecciones generales. El propio líder del PP ya lo manifestó el viernes en su comparecencia en el Congreso, cuando le retó a poner ya fecha a las urnas: "Estoy listo".